Cem Yılmaz Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında ne dedi? Cem Yılmaz Demirtaş ve Kavala açıklaması nedir? Ünlü komedyen Cem Yılmaz Rüstem Batum'un YouTube kanalında yaptığı açıklama ile bir kez daha gündeme geldi. Özel hayatı ve filmleri ile sık sık adını duymaya alışkın olduğumuz Cem Yılmaz'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Cem Yılmaz tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında şok edici açıklamalarda bulundu. Peki Cem Yılmaz Demirtaş hakkında ne dedi? İşte Cem Yılmaz'ın Kavala açıklaması...

Cem Yılmaz Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında ne dedi? Cem Yılmaz Demirtaş ve Kavala açıklaması nedir? Ünlü komedyen Cem Yılmaz Rüstem Batum'un YouTube kanalında yaptığı açıklama ile bir kez daha gündeme geldi. Özel hayatı ve filmleri ile sık sık adını duymaya alışkın olduğumuz Cem Yılmaz'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Cem Yılmaz tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında şok edici açıklamalarda bulundu. Peki Cem Yılmaz Demirtaş hakkında ne dedi? İşte Cem Yılmaz'ın Kavala açıklaması...

Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin büyükelçisinden skandal açıklama gelmişti. ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri'nin istenemeyen kişi ilan edileceğinin açıklanması üzerine büyükelçiler geri adım atarak ülkelerin iç işlerine karışma niyetlerinin olmadığını belirtmiş ve özür dilemişti. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan çok şaşırtan bir açıklama geldi. Siyasi konulara pek değinmeyi sevmeyen Cem Yılmaz açıklaması ile hayranlarını şaşırttı.

Cem Yılmaz Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında ne dedi?

Rüstem Batum'un YouTube kanalında HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve OSman Kavala'nın tutuklu olmasını değerlendiren Cem Yılmaz şunları söyledi: "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz."

Cem Yılmaz, Demirtaş ve Kavala açıklaması nedir?

Cem Yılmaz 'vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğunun' sorusuna ise "'Bu, Cem Yılmaz İlluminaticiymiş' gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik . Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.