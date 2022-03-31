Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya ne kadar nafaka ödüyor? Cem Yılmaz'ın eski eşi kimdir?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtı'ya aylık verdiği 10 bin dolarlık nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkemeden beklenen karar verildi. Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu ne kadar nafaka ödüyor? Cem Yılmaz'ın eski eşi kimdir? İşte detaylar...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtı'ya aylık verdiği 10 bin dolarlık nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkemeden beklenen karar verildi. Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu ne kadar nafaka ödüyor? Cem Yılmaz'ın eski eşi kimdir? İşte detaylar...

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirme kararı alan eski çiftin boşanma süreci ülke genelinde magazin gündemine oturmuştu. Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. Ayrıca lüks bir otomobil verirken Şişli ve Sarıyer'de birer daire de bırakmıştı. Komedyen yine İstinye'de bulunan iki evinin kira getirisini de eski eşine bırakmıştı.

Azaltılması için mahkemeye başvurmuştu

Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan komedyen nafakayı dolar bazında değil, 40 bin lira olarak ödemek istedi.

Mahkeme Ahu Yağtu'nun yeni nafaka bedeline karar verdi

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme gerekli hususlarda araştırmanın tamamlandığını belirterek Cem Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin lira olarak belirlenmesine karar verdi. .