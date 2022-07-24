Cem Yılmaz Bodrum’da kaza geçirdi!

Komedyen Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde trafik kazası yaptı. Bir taksiyle çarpışan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yılmaz’ın aracında sadece maddi hasar meydana geldi.

Komedyen Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' adlı filmin çekimleri bittikten sonra Bodrum'da tatile devam etti. Snob Magazin'in özel haberine göre Yılmaz, önceki gece Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı. Komedyenin Mercedes marka aracında hasar oluştu. Şans eseri kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi. Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor. Yıllardır seti olmadığı zaman yaz tatillerini Bodrum'daki evinde geçiren komedyenin, yeni dizi çalışmalarına başladığı iddia ediliyor. .