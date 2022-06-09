Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı mı oldu? Cem Uzan seçimlerde aday mı? Cem Uzan'ın partisi hangisi? Genç Parti kurucusu Cem Uzan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Siyasi yasaklı olmasına rağmen Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını da duyuran Genç Parti kurucusu Cem Uzan 'illet de bana teveccüh gösterip oyunu verdiği takdirde hiçbir engel duramaz benim önümde.' dedi.

Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı mı oldu? Cem Uzan seçimlerde aday mı? Cem Uzan'ın partisi hangisi? Genç Parti kurucusu Cem Uzan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Siyasi yasaklı olmasına rağmen Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını da duyuran Genç Parti kurucusu Cem Uzan "illet de bana teveccüh gösterip oyunu verdiği takdirde hiçbir engel duramaz benim önümde." dedi.

2002 yılında Genç Parti'yi kurarak siyaset yaşantısına adım adan Cem Uzan siyâsi sığınma talebini kabul eden Fransa'da hayatını sürdürmektedir. Fransa'dan açıklamaları ile dikkat çeken Cem Uzan'dan 2023 seçimlerine dair de çok konuşulacak bir açıklama geldi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Uzan'dan adaylık açıklaması geldi.

Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı mı oldu?

Genç Parti kurucusu Cem Uzan, Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını ifade etti. Televizyonda herhangi bir programa çıktığında kendisini 100 bin kişinin izlediğini ve bu kişilerin teveccüh gösterip kendisine oy vermesi halinde seçimi rahatlıkla kazanabileceğini belirten Uzan, kendisiyle ilgili "siyasi yasak" iddialarına da yanıt verdi.

Yurtdışında yaşayan Genç Parti kurucusu Cem Uzan, 20-25 yıl önce hayatını verdiği siyaset sahnesinden çıkmasının mümkün olmadığını söyledi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Uzan, CHP, İYİ Parti ve HDP'ye de seslenerek "Türkiye için doğruları söylüyorum. Onlar başka muhalefet ama ben de bir o kadar muhalefetim" dedi.

Cem Uzan seçimlerde aday mı?

Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını da duyuran Genç Parti kurucusu Cem Uzan, "Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım" ifadesini kullandı.

Televizyonda bir programa çıktığında canlı yayından kendisini 24 saat içinde 100 bin kişinin izlediğini ve haftada 500-600 bin kişiye ulaştığını belirten Uzan, "Ben hiç bir şeyin etkisinde kalmadan Türkiye Cumhuriyeti devletinin mevcudiyeti için doğruları söylemeye devam edeceğim. Millet de bana teveccüh gösterip oyunu verdiği takdirde hiçbir engel duramaz benim önümde. Onun için doğruyu söylüyorum" dedi.

Cem Uzan kimdir?

Boşnak bir aileden gelen Cem Uzan, 20 Aralık 1960 tarihinde iş insanı Kemal Uzan ve Melahat Uzan'ın çocuğu olarak Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Hakan Uzan adında bir erkek kardeşi vardır. Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlayan Cem Uzan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pepperdine Üniversitesi'nde işletme alanında lisans eğitimi aldı. Almanca, Fransızca ve İngilizceyi ana dili gibi konuşabilmektedir

Türk iş insanı, siyasetçi ve eski Genç Parti genel başkanı. Star gazetesi, Star TV ve Kral TV'nin eski sahibidir. Aile şirketlerine 2004 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmasına dek babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'la birlikte Türkiye'nin ekonomik olarak en güçlü ailelerinden birinin üyesiydi.

Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'yi kuran Cem Uzan, 2002 yılında Genç Parti'yi kurarak siyasete girdi. 23 Ağustos 2002 tarihinde gerçekleştirilen Genç Parti'nin üçüncü olağanüstü kongresinde partinin genel başkanlık görevine seçildi. Genç Parti, 2002 Türkiye genel seçimlerinde %7.25, 2007 Türkiye genel seçimlerinde ise %3.03 oy aldı. 2. Ergenekon iddianâmesinde, Şener Eruygur'u askerî darbeye teşvik etmekle suçlanan Cem Uzan, siyâsi sığınma talebini kabul eden Fransa'da hayatını sürdürmektedir. 2 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da yapılan Genç Parti 5. Olağan Kongresi'ne telekonferans yöntemiyle katılarak yeni genel başkanın Murat Hakan Uzan olduğunu açıklamıştır.

Cem Uzan 2002 yılının yaz aylarında siyasete girerek Genç Parti'yi (GENÇPARTİ) kurdu ve genel başkanı oldu. Partisi, kurulmasından üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı. 66 günde aldığı 2.500.000 oy ile büyük başarı yakaladı, birçok üniversite bu başarıyı araştırdı, öğrencilerin tez konusu oldu. Genç Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde %3.03 oy oranı almış, ancak iki seçimde de baraj altında kaldığı için milletvekili çıkartamamıştır. 2007 genel seçimi öncesi propaganda sürecindeki Mazot 1 YTL olacak!, Fındık 8 YTL olacak! ve Dokunulmazlıklar kalkacak! benzeri sloganları olay yaratmıştır.