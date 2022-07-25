Cem Muhammed A.'nın kim olduğu belli oldu? Çöp evde bulunmuştu! Bursa'da icra ile boşaltılan çöp evde tutulan minik çocuk ülkenin gündemine oturmuştu. Adının Cem Muhammed A. olduğu öğrenilen çocuğun teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından evde 1 yıldır tutulduğu öğrenildi. Cem Muhammed A'nın ise Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin arından kısa süre sonra Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındığı öğrenildi.

Bursa'da yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Bursa'da bir çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuğun hikayesi yürekleri dağladı. Çöp evde bulunan Cem Muhammed A. Kamuran Pınar A.'nın oturduğu evde bir oraya kilitli şekilde bulunmuştu. Saçları ve turnaklarının oldukça uzadığı görülen ve zayıf düştüğü fark edilen çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Daha sonra savcılık kararıyla annesine teslim edildi. Cem Muhammed A, Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Cem Muhammed A.'nın kim olduğu belli oldu?

Yaşanan gelişme üzerine ekipler çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve ismin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi.

Cem Muhammed A, Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Ayrıca Kamuran Pınar A. 'nın 16 yaşındaki kızı da Bursa'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koruma altında tutuluyor.

1 yıldır odada ykalıyordu

Bursa'da kirasını ödemediği için icra takibi başlatılan Kamuran Pınar A.'nın oturduğu eve giden ekipler bir odada klitli 9 yaşında bir çocuk buldu. Kamuran Pınar A. çocuğun teyzesi olduğunu annesi istemediği için yanına aldığını söyledi. Cem Muhammed A, Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi.

Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise ‘Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!' yazıldığı görüldü. Duvarda not kağıtlarına yazılıp, duvara yapıştırılan farklı dildeki onlarca not ise dikkat çekti. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.