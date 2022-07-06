Cem Küçük'ten seçim açıklaması! Kesinlikle olmayacak göreceksiniz

Cem Küçük, hâlâ 'Seçimler iptal edilecek' yalanının piyasada dolaştığını belirterek, bu yalana itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Cem Küçük, hâlâ "Seçimler iptal edilecek" yalanının piyasada dolaştığını belirterek, bu yalana itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"FETÖ'nün Türkiye'deki gücü kırıldı. Muhakkak. Bu FETÖ bitti anlamına gelmiyor. Özellikle YouTube üzerinden ve diğer sosyal medya yayınları üzerinden saçma sapan algılarına devam ediyorlar.

Daha önce yazmıştım, özellikle seküler kesimden bazıları “Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarı vermez" türü yalanlara inanıyorlar. Ya da “Erdoğan kaybedeceği seçimi yapmaz” diye.

Vatandaşlarımız sosyal medyada FETÖ'cü hesaplara dikkat etsinler. Şimdi aynı yalanı başka türlü yayıyorlar.

Malum Yunanistan'la aramız limoni. Ekonomik olarak sırtını Almanya ve Fransa'ya; askerî olarak ABD'ye dayayan Yunanistan şımarıkça davranıyor. Türkiye de gereken itirazları yapıyor.

Bunu fırsat bilen bazı FETÖ'cü hesaplar hemen "Türkiye Yunanistan ile savaş çıkaracak" yalanını yayıyor. “2023'e giderken Erdoğan zaten kaybedecek, savaş çıkarıp bunun önüne geçecek” algısına oynuyorlar.

FETÖ'cüler kasıtlı olarak bunu yayıyor. Kimse böyle söylemlere itibar etmemeli. Herkes kim FETÖ'cü kim değil bilemez. Türkiye bir demokrasidir. Serbest ve adil seçimler yapılır. Kazanan 5 yıl boyunca ülkeyi idare eder. Başarısız olanı millet indirir.

Asparagas söylemlere en çok da muhalifler inanmamalı. Çünkü her muhalif 2023'teki seçimleri rahatlıkla kazanacağını düşünüyor ve söylüyor. Madem öyle sabırla seçimleri bekleyelim ve milletin kararına saygı duyalım.

Türkiye'de milletin kararı önünde kimse duramaz. Bugüne kadar da duramamıştır. 1950'den beri yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarının hepsi ortadadır.

FETÖ'cülerin, iktidara kim gelirse gelsin bu ülkede şansı yok. Bunu biliyorlar. Yurt dışında sadece ülkemizi kötülemekle meşguller. Kaç yıldır uğraşıyorlar ama elde ettikleri bir şey yok.

Göreceksiniz, 2023'te seçimler yapılacak. Milletin seçtikleri ülkemizi yönetecek. Bu kadar basit..." .