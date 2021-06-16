Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli? Cem Küçük hayatı ve biyografisi

Cem Küçük kimdir? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Cem Küçük'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Sedat Peker Cem Küçük ile ilgili ne dedi? Gazeteci Cem Küçük vatandaşlar tarafından internette sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapan ve TGRT Haber'de gündeme dair yorumları ile dikkat çeken Cem Küçük nereli ve kaç yaşındadır. İşte Cem Küçük'ün hayatı ve biyografisi...

Cem Küçük kimdir? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Cem Küçük'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Sedat Peker Cem Küçük ile ilgili ne dedi? Gazeteci Cem Küçük vatandaşlar tarafından internette sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapan ve TGRT Haber'de gündeme dair yorumları ile dikkat çeken Cem Küçük nereli ve kaç yaşındadır. İşte Cem Küçük'ün hayatı ve biyografisi...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yaptığı paylaşımlar ile gazeteci Cem Küçük'ü hedef aldı. Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Cem Küçük'ün kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Sedat Peker gazeteci Cem Küçük hakkında ne dedi? Cem Küçük Sedat Peker'in tehditlerine ""Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var." diyerek yanıt verdi. İşte Cem Küçük'ün hayatı ve biyografisi...

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Cem Küçük 1978 senesinde Zonguldak'ta dünyaya geldi. Cem Küçük Zonguldaklıdır. Cem Küçük gazeteci, televizyoncu ve yazardır.

Cem Küçük kaç yaşında: 43 yaşında

Cem Küçük nereli: Zonguldaklı

Cem Küçük mesleği: Gazeteci, yazar

CEM KÜÇÜK HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı'nı bitirdikten sonra uzun yıllar yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Medyaya girişi editörlük yaparken tanıştığı Rasim Ozan Kütahyalı ile başladı. Günümüzde Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır.

Cem Küçük eğitimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul'a gitti. Cem Küçük daha sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı.

Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı.

Cem Küçük televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu.

Cem Küçük bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır.

Cem Küçük TGRT Haber kanalında hafta içi her gün Günaydın Türkiye programını sunmaktadır. Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.