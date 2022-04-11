Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu ölmedi mi? Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetin zanlısı Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde, Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevinde intihar etmişti. 18 yaşındaki Münevver Karabulut'u korkunç şekilde öldüren Cem Garipoğlu'nun ölümü üzerine çeşitli iddialar da gündeme gelmeye devam ediyordu. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istedi. Süreyya Karabulut açıklamasında 'Benim için önemli olan mezarın açılması. Gerçekler ortaya çıksın.' dedi.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu ölmedi mi? Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetin zanlısı Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde, Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevinde intihar etmişti. 18 yaşındaki Münevver Karabulut'u korkunç şekilde öldüren Cem Garipoğlu'nun ölümü üzerine çeşitli iddialar da gündeme gelmeye devam ediyordu. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istedi. Süreyya Karabulut açıklamasında "Benim için önemli olan mezarın açılması. Gerçekler ortaya çıksın." dedi.

Türkiye'nin gündemine oturan korkunç cinayet 3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmasıyla ortaya çıktı. Münevver Karabulut adlı 18 yaşındaki genç kızın vahşice katledilmesi ülke gündemine oturdu. Yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde Münevver Karabulut'un katilinin Cem Garipoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştur. Yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermiştir. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Cem Garipoğlu ölmedi mi?

Cem Garipoğlu Yargılama sonucunda 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 10 Ekim 2014 tarihinde cezasını çektiği Silivri Cezaevinde kendini asarak intihar etmişti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut da, yıllardır, Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği iddiasını sürdürüyor. Süreyya Karabulut son açıklamasında "Benim için önemli olan mezarın açılması" dedi.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu?

Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acılı baba Süreyya Karabulut “Benim için önemli olan mezarın açılması. Gerçekler ortaya çıksın. Sokaktaki insan bana soruyor ‘Cem Garipoğlu öldü mü, kaçırıldı mı?' artık bu soruların muhatabı olmak istemiyorum” dedi. Garipoğlu ailesinin cinayetten 12 yıl sonra Münevver'in kanı bulaştığı ve öldürüldüğü koltuk üzerinde poz vermeleri⁪ dikkat çekmişti. Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silinmişti. Süreyya Karabulut “Cem Garipoğlu'nun naaşını sessiz sedasız gömdüler. Bana fotoğraf gösterdiler. Ben fotoğrafı ne yapayım? Sorarım size” sözleriyle şüphesini bir kez daha dile getirdi.

Münevver Karabulut cinayeti hakkında

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştur. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştur. Yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermiştir. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmiştir.

20 Ekim 1991 doğumlu katil zanlısı Cem Garipoğlu 3 Mart 2009 tarihinde cinayeti işlemiş, cinayetten 197 gün sonra 17 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da teslim olmuştur. Yargılama sonucunda 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 10 Ekim 2014 tarihinde cezasını çektiği Silivri Cezaevinde kendini asarak intihar etmiştir.

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı, daha sonra öldüğü tespit edildi.



Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Annesi ve amcasına da üçer yıl hapis cezası verildi. Babası ise beraat etti. Adli tıp kurumunda yaşanan ihmal nedeniyle açılan dava kapsamında; ikisi doktor, biri otopsi teknisyeni olmak üzere üç adli tıp görevlisi yargılandı ve yargılama sonucu doktorlar beraat ederken "görevi ihmal" gerekçesiyle otopsi teknisyeni 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın sonuçlanmasının ardından Karabulut ailesinin Cem Garipoğlu'nun ailesine karşı açtığı maddi ve manevi tazminat davası 8 Ekim 2013 tarihinde sonuçlandı. Dava sonunda Garipoğlu ailesinin Karabulut ailesine 37.500 lira maddi, 1 milyon 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

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