Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaza mı geçirdi? Heyecanlı yarışlara sahne olan Formula 2'de Türkiye'yi temsil eden pilotumuz Cem Bölükbaşı'nın kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla araştırılıyor. Suudi Arabistan Grand Prix'si antrenman turlarında yaptığı kaza sonucu yarışlardan tedbir amacıyla çekilen Cem Bölükbaşı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Motor sporları ile henüz 5 yaşındayken tanışan Milli sporcumuz gelecek vadeden yarışçılar arasında gösteriliyor. İşte Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve biyografisi...

Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaza mı geçirdi? Heyecanlı yarışlara sahne olan Formula 2'de Türkiye'yi temsil eden pilotumuz Cem Bölükbaşı'nın kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla araştırılıyor. Suudi Arabistan Grand Prix'si antrenman turlarında yaptığı kaza sonucu yarışlardan tedbir amacıyla çekilen Cem Bölükbaşı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Motor sporları ile henüz 5 yaşındayken tanışan Milli sporcumuz gelecek vadeden yarışçılar arasında gösteriliyor. İşte Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve biyografisi...

em Bölükbaşı adını son zamanlarda sıkça duyurmaya başladı. En prestijli motor sporlarından biri olan Formula 1'in bir altı olan Formula 2'de yarışan Cem Bölükbaşı Türkiye'ye heyecan yaşatıyor.

Cem Bölükbaşı kimdir?

Cem Bölükbaşı Formula 2'de yarışan Türk pilottur.

9 Şubat 1998 yılında dünyaya gelen Cem Bölükbaşı motor sporlarına henüz çok küçük yaşta merak saldı.

Formula 3, Formula 2, Formula 1 e-spor ve GT4 yarışçısı olan Cem Bölükbaşı geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Grand Prix'si antenman turlarında kaza geçirmişti.

Cem Bölükbaşı henüz 5 yaşındayken hız tutkusuna kapıldı. Babasının fark etmesi üzerine ilk defa babası onu motokros pistine götürdü.

5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başlayan Cem Bölükbaşı Cem Bölükbaşı I-Racing‘de 80.000 kişi içerisinden ilk 35'e girince dikkatleri üzerine çekti.

World's Fastest Gamer Şampiyonası'na katıldı. F1 Esports'da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi.

Motor sporları alanında kendisini geliştirmeye devam eden Cem Bölükbaşı 2017'de Abu Dabi'de dünya beşincisi, 2018'de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu.

4 Haziran 2019'da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019'da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.

Kariyerinde basamakları hızla çıkan Cem Bölükbaşı 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamına çıktı ve toplamda 61 puan kazanarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı.

Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Cem Bölükbaşı 2022 yılında Formula 2'de Charouz Racing System takımında yarışmaktadır.

Cem Bölükbaşı kaza mı geçirdi?

Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix'si ilk antrenman turunda talihsiz bir kaza geçirmişti. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan genç pilotun yarışlardan geçici olarak çekildiği açıklandı. Antenman turlarında aracıyla duvara çarpan ve kendi başına araçtan çıkan Cem Bölükbaşı'nın beyin sarısıntısı geçirdiği öğrenildi. Sağlığını göz önünde bulundurarak yarıştan çekilme kararı alan Milli sporcudan konuya ilişkin de açıklama geldi.

Cem Bölükbaşı, sağlık durumu ila ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sağlık durumum iyi, herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışında yer alamayacağım açıklandı. Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 şampiyonasına kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler." .