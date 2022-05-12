Çelik: Burada sığınmacı olarak bulunanlar sonsuza kadar kalmayacaklar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kuşkusuz burada sığınmacı, mülteci olarak bulunanlar sonsuza kadar kalmayacaklar. Günü geldiğinde karşı tarafta güvenli, katillerden korunmuş, ölümden korunmuş bölgeler ortaya çıktığında zaten gidecekler' dedi.

AK Parti MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Göçmenler üzerinden bir takım provokasyonlara şahit oluyoruz. Turizm sezonunun yaklaştığı bu dönemde daha kışkırtıcı yaklaşımlar görüyoruz. Türkiye'nin içerisine tercüme ederek bir provokasyon unsuru haline getirmek isteyenleri görüyoruz. Türkiye'nin göç yönetimi konusunda bir politikası vardır.

Göçmenlerle ilgili asayiş sorunları olduğunda bunlara en etkili şekilde müdahale edilmektedir. Hiçbir zaman bir yanlış olduğunda vatandaşlarımız kendileri müdahale etmesinler. Doğru olan yöntem güvenlik güçlerine haber verilmesidir. Göndereceğiz, yollayacağız dendiğinde bunun bir yöntemi olmalıdır ya da karşıda katiller varken onları göndermemiz doğru değildir. Sonsuza kadar burada kalmayacaklar.

Katillerden korunmuş bölgeler ortaya çıktığında zaten gidecekler. O bölgelerde alt yapı kurulması bu geri dönüşleri sağlayacaktır. Vatandaşlarımız birçok yerden fotoğraf atıyorlar emin olsunlar ki bunlar gerekli makamlara iletiliyor. Ülkemizde ilgisi olmayan başka ülkelerin sınırlarından geçişlerin videolarını yaymamak gerekir. Birilerinin bizi zayıflatmak için kullandığı yöntemlerdir. Bu yöntemleri kullananlara karşı gerekli duyarlılık gösterilmelidir.

Hiç kimse bir olumsuzluk gördüğü zaman kendi kendine müdahale etmemelidir. Hemen güvenlik görevlilerine haber vermelidir. Emniyet, jandarma, bekçi hemen gereğini yapacaktır.

Suriye rejimi normalleşsin, kendi vatandaşlarına siyasi haklar versin diye uğraşan Türkiye'ydi. Ne zaman katliamlar başladı o zaman Türkiye tepki gösterdi.

Ukrayna'da bir kaç ayda yaptıklarını uluslararası güçler Suriye'de yıllardır uygulamadı. Güvenli bölge kurulmadığı zaman Türkiye sınırını kapatsaydı Türkiye milyonlarca insanın ölümüne neden olacaktı. Kendimize yakışanı yaptık.

Ermenistan ile olan normalleşme sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz ama son zamanlarda yine bu Ermeni diasporası içindeki bazı lobilerin bunu sabote etmek için de özel bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. .