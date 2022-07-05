Cedi Osman ve Ebru Şahin evlendi mi? Ebru Şahin ve Cedi Osman nikah kıydı!

Cedi Osman ve Ebru Şahin evlendi mi? Gündeme geldikleri andan itibaren konuşulan Cedi Osman ve Ebru Şahin'in evlilik haberi geldi. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin yeni görüntüleri sızdırıldı. Peki Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evlendi? İşte ikilinin nikah detayları...

Gündeme geldikleri andan itibaren konuşulan Cedi Osman ve Ebru Şahin'in evlilik haberi geldi. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin yeni görüntüleri sızdırıldı. Peki Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evlendi? İşte ikilinin nikah detayları...

Cedi Osman ve Ebru Şahin evlendi mi?

Daha önce 'İstanbullu Gelin', 'Hercai' ve 'Destan' gibi yapımlarda rol alan Ebru Şahin, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın aşkları 2020 yazında İzmir Alaçatı'da başlamıştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman, ünlü basketbolcunun doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde evlendi. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın arkadaşları ve ailesinin katıldığı nikah, göl üzerinde bir teknede gerçekleşti.

Cedi Osman'ın eski sevgilisi kim?

Cedi Osman'ın Ebru Şahin'den önceki ilişkisi de magazin basınında bir hayli gündemdeydi. Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda forma giyen Deniz Mergen ile yaklaşık 8 yıl süren ilişkisi vardı. Hayranlarının imrenerek baktığı çift, fotoğrafları ve samimiyetleri ile sevenlerinin kalbini ısıtıyordu.

İkili 2020 yılında bilinmeyen bir sebepten dolayı ayrıldı. İlk olarak Deniz mergen, Cedi Osman'ı takipten çıkardı. İkinci hamleyi Cedi Osman yaptı ve Mergen'in fotoğraflarınnı sosyal medya hesabından kaldırdı. İkili konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Kısa süre sonra Cedi Osman'ın adı Ebru Şahinle anıldı. Magazin haberlerini ayrı ayrı yalanlayan çift, geçtiğimiz ay nişanlandı.