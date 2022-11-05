Cebrail Çelebi: “Oyunculukta Ezber Çok Önemli!”

Oyunculukta özellikle ezber yeteneğinin çok önemli olduğunu ifade eden Cebrail Çelebi, “yeri geliyor sayfalarca metni ezberlemeniz gerekiyor. Ezber yapamadığınızda role de giremeyebiliyorsunuz.” ifadelerinde bulundu.

Çeşitli projelerde yer alan ve kendisini oyunculuk alanında geliştiren Cebrail Çelebi, oyunculukta dikkat çeken çalışmaları bulunduğunu ifade etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelebi, “İyi bir oyuncu olmak istiyorsanız tecrübe kazanmanız gerekiyor. Küçük rollerle tecrübe elde ederseniz, yeteneğinizin oranında daha büyük ve dikkat çeken projelerde de yer alabilirsiniz. Biliyorsunuz iyi bir oyuncu olmak için bazı kriterleri de karşılıyor olabilmeniz gerekiyor. Bunlardan biri de ezber yeteneği. Ezber yeteneğinizi geliştirmek için eğitimlere katılabilir, bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz.” sözleriyle oyunculukta başarı edinmenin çeşitli kriterleri yerine getirmeye bağlı olduğunu ifade etti.

Oyunculuk Alanında Dikkat Çeken Çalışmalarım Bulunuyor

“Oyunculukta dikkat çeken çalışmalarım bulunuyor. Birbirinden farklı projelerde yer aldığımı ve bu sayede kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra kendimi daha çok geliştirmem gerektiğini de biliyorum. Çünkü iyi bir oyuncu olabilmek için farklı konularda eğitim alınması gerekiyor. Ben de bu konuda çok önemli çalışmalarda bulunuyor ve kendimi iyi bir oyuncu olabilmek için geliştiriyorum.”

Daha Farklı Projelerde de Yer Almak İstiyorum

Halihazırda farklı projeler içerisinde bulunduğunu fakat daha büyük projelerde de yer almak istediğini belirten Cebrail Çelebi, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Açıkçası oyunculuk için ne kadar çok projede yer alırsanız o kadar iyi. Çünkü her projede farklı şeyler görüyor ve kendinizi çok daha fazla geliştirme fırsatı yakalıyorsunuz. Bu nedenle alanda tecrübe kazanarak dikkat çeken projelerde yer almak ve kendimi geliştirmek istiyorum.”

İzmir'de Geçen Bir Dizide Oynamak Hedeflerim Arasında

İzmir'de geçen bir projede bulunmak istediğini belirten Cebrail Çelebi, “İzmir çok güzel bir şehir. Her anlamda beni cezbettiğini söyleyebilirim. Bu nedenle konusu İzmir'de geçen bir dizi ya da filmde yer almak ve İzmir'in havasını solumak istiyorum. Aslında bu, oyunculukla ilgili temel hedeflerim arasında bulunuyor. Umarım kısa sürede hedefime ulaşır ve İzmir'de geçen bir projede yer alabilirim.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı. .