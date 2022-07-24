Çayır tırtılı nedir? Çayır tırtılıyla nasıl mücadele edilir?

İlkbaharda larvadan pupaya dönüşen canlının kelebek olarak yüzeye çıkmaması için sonbaharda tarlalar derinden sürülmelidir. Yonca, tirfil, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi popülasyonun azaltılması açısından önemlidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bitki Sağlığı Araştırma Daire Başkanlığı, Trakya Bölgesi'nde özellikle ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtıllarıyla mücadele amacıyla "Ayçiçeğinde Çekirge Bitki Kontrolü Teknik Talimatı" hazırlanarak paydaşlara gönderildi.

Çayır tırtılı nedir?

'Çayır tırtılı' olarak da bilinen 'ayçiçeği tırtılı', kanatlarında beyaz sarı çizgili ve benekli açık kahverengi bir kelebektir. Gövde uzunluğu 10-12 mm, kanat açıklığı 19-26 mm'dir. Bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyen larvalar bu bitkileri tamamen yapraksız bırakabilmektedir. Larva döneminde kışı toprak altında 5 ile 7 cm arasında geçirebilirler.

Çayır tırtılıyla nasıl mücadele edilir?

Öncelikle yumurtalar yabancı otlara bırakıldığı için yumurta ve larvaların yok edilmesi ve kültür bitkilerine zarar vermelerinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Ayçiçeği tırtıllarını yok eden ilaçlar ticari olarak mevcuttur. Sorun giderilir ancak bu ilaçlama akşam ve gece yapılmalıdır. Çayır tırtılları ilaçlanmazsa verim kayıplarına neden olur.

Gündüz ilaçlama yapılması arıcılık faaliyetlerini tehlikeye atmaktadır. Gezici arıcılar için ayçiçeği tırtıl pestisitlerinin etkilerinden de zarar görebilir. Bu nedenle ayçiçeği tırtılları, rüzgarın etkisinin azaldığı ve arıların dinlendiği gece saatlerinde ilaçlanmalıdır.