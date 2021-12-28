Çayı tavada kavurarak dumanını çıkartırsanız...

Kızartmaya hepimiz bayılıyoruz. Et, tavuk, balık, köfte, patates, patlıcan, kabak... Ne bulsak kızartıyor ve bayılarak yiyoruz. Yemesi hoş fakat eve sinen kızartma kokusu gerçekten çok rahatsız edici olabiliyor. Sizler için evde kızartma kokusunun nasıl yok edileceğini araştırdık...

Kızartmayı ne kadar sağlıksız olsa da küçük büyük hepimiz çok seviyoruz. Patates, patlıcan, kabak, biber, et, tavuk, balık, köfte ne bulsak yağın içerisine atıp sonra da afiyetle yiyoruz. Ancak kızartma sonrası evimizde kötü bir koku kalıyor ve bu kokudan oldukça rahatsız oluyoruz. Bu kokuyu bazı yöntemler sayesinde ortadan kaldırabilirsiniz...

Kızartma kokusundan kurtulmanın pratik bir yolu var mı?

Kızartma yaptığınız yağın içerisine defne yaprağı koyarsanız hem kızartma kokusunun daha az olmasını sağlarsınız, hem de kızartmalarınız defne yaprağının aroması sayesinde daha lezzetli olur. Bu yöntemi özellikle et kızartırken uygulayabilirsiniz.

Limon kabuğu oldukça hoş bir kokuya sahiptir. Limon kabuğunu ocakta yakarak tüm mutfağa yayılmasını sağlarsanız kızartma kokularını bastırabilirsiniz. Bu işlemi portakal kabuklarıyla da yapabilirsiniz.

Kuru siyah çayı alın ve teflon bir tavaya koyup bir süre kavurun. Çaydan yoğun bir duman çıkacaktır. Bu duman kızartma kokusunun ortadan kalkmasını sağlayacak. Fakat duman çıkmaya başladıktan on saniye sonra muhakkak ocağın altını kapatın. Çayı uzun süre kavurmak doğru olmayacaktır.

Kızartma kokusunun tüm eve sinmemesi için kızartma yaptığınız tavayı hemen yıkamanız gerekir. Çünkü tava ne kadar uzun süre beklerse o kadar etrafa koku yayar. Ayrıca kızartmaları koyduğunuz tabakları da yemek biter bitmez yıkamanız iyi olacaktır.

Bir paket toz vanilyayı boş tavada kavurun. Vanilya tüm evinize mis gibi bir koku yayıp kızartma kokusunu gayet başarılı bir şekilde bastıracaktır.

Eve kızartma kokusunun sinmesinin önüne geçmek için ağzı geniş bir tencerenin içerisine bir bardak su, yarım çay bardağı sirke ve yarım limon suyu ilave edip kaynatın. Bu uygulamayı kızartma yaparken veya kızartmayı yaptıktan sonra da yapabilirsiniz.

Tavadaki yağın içerisine bir parça maydanoz koyarak da kokuların tüm eve yayılmasının önüne kolay bir şekilde geçebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.