Ülkemizde günde 245 milyon bardak çay içiliyor. Kişi başına düşen yıllık çay tüketimi ise 3 kilo. Çay bizim için gerçekten çok önemli bir içecek. Peki lezzetli çay nasıl demlenir? Çayı demlemeden önce yıkamak doğru mu? Çay nasıl yıkanmalı? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Çayla ilk olarak Osmanlı zamanında İstanbul'daki birkaç dükkanın çay ithalatı yapmasıyla tanıştık. O gün bugün de ondan vazgeçemiyoruz. Ülkemizde günde 245 milyon bardak çay tüketiliyor. Kişi başına düşen yıllık çay tüketimi ise tam 3 kilo. Peki onu gerçekten lezzetli bir şekilde demleyebiliyor muyuz?

Lezzetli bir şekilde çay nasıl demlenmeli?

Kaliteli ve lezzetli bir çay elde etmek için çaydanlığın alt tarafına suyu koyun ve koyduğunuz suyu kaynaması için ocağın üzerine alın. Daha sonra kaynamış olan suyu üst demliğe boşaltın. Suyu boşalttıktan sonra suyun üzerine üç kaşık çay ekleyip kapağını kapatın. Yaklaşık olarak 15 dakika demlendikten sonra çayı demlikten alıp afiyetle içebilirsiniz. Çay demlerken önce suyun çaydanlığa konulması gerektiği unutmayın. Daha sonra üzerine çay eklenmelidir. Çayın üzerine su dökmek doğru olmayacaktır. Çünkü bu çayın haşlanmasına ve tadının bozulmasına, lezzetsiz bir hale dönüşmesine neden olur.

Yanlış demlenen çay sağlığa zarar mı veriyor?

Çayı yanlış şekilde demleyerek tüketmek bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlenen çayı ocak üzerinde bekletmeyin. Çünkü bu durum çayın acımasına neden olur. Bu yüzden çay güzel bir şekilde demlendikten sonra ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara neden olabilir. Çay demlendikten sonra yüksek ısıya maruz kalmamalıdır. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay zaman içerisinde kanser hastalıklarına neden olabilir.

Çayı demlemeden önce yıkamak mı gerekiyor?

Çay paketi açıldığında çayın içerisinde toz olduğunu gördüğü için birçok insan çayı demlemeden önce yıkıyor. Fakat bazı uzmanlar çayın nemle buluştuğu zaman özünü kaybettiğini savunuyor.

Çay nasıl yıkanmalı?

Çayı yıkamak istiyorsanız, demlemeden önce mutlaka soğuk suyla yıkamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.