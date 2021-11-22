Çaysız yapamayan bir toplumuz. Kahvaltıda, beş çayında, akşam yemeği sonrası sürekli çay içiyoruz. Haliyle çaydanlıklarımız da çok kolay bir şekilde kirleniyor. Peki çaydanlık nasıl temizlenmeli? Çaydanlığı temizlemenin kolay bir yöntemi var mı? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Çay Türk toplumu için çok önemlidir. Çay içmek için adeta bahane ararız. Çay içmediği zaman baş ağrısı tutan birçok insan bile var! Hal böyleyken çaydanlığımız sürekli ocağın üzerinde ve sürekli demlenir vaziyette. Çaydanlıklarımız kullanılmaktan kolayca çay lekesi oluyor. Çaydanlığı kolay bir şekilde temizleyip çay lekelerinden arındırmak mümkün. Peki nasıl?

Çaydanlık kolay bir şekilde nasıl temizlenir?

İçi çay yüzünden kapkara olan bir çaydanlığınız varsa öncelikle onun içerisine iki çorba kaşığı kabartma tozunu boşaltın. Daha sonra içini kaynar suyla doldurun. Kabartma tozundan dolayı su köpürecektir. Çaydanlığın kapağını kapatıp otuz dakika bekleyin. Bu bekleme süresinin sonunda çaydanlığın içindeki suyu lavaboya boşaltın. Kabartma tozu sıcak suyun da etkisiyle çaydanlığın içerisini tertemiz yapacaktır.

Çaydanlığın içindeki kireç doğal yöntemlerle nasıl temizlenir?

Çaydanlığın dibinde oluşmuş kireci temizlemek için sirkeye, tuza ve karbonata ihtiyacınız vardır. Sire asidik özelliktedir. Bu özelliği sayesinde kireçlerin kolay bir şekilde çözülmesini sağlar. Tuz ve karbonat sirke ile tepkimeye girer ve bu sayede güçlü bir temizlik maddesine dönüşür. Sirke olarak elma veya üzüm sirkesi kullanabileceğiniz gibi beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Beyaz sirke, sirke ruhu olarak da bilinir. Bu sirkenin son zamanlarda ülkemizde temizlik konusunda kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

Çaydanlığın dibinde çok fazla kireç yoksa; çaydanlığın içerisine bir çay bardağı sirke koyup temiz bir fırçayla ovalayın. Bu şekilde yarım saat bekletin. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz veya karbonat ekleyin ve bir fırça ya da bulaşık süngeriyle ovalayın, güzelce durulayın ve tekrar kullanmaya başlayın.

Eğer çaydanlığın içerisinde çok daha inatçı kireç kalıntıları varsa; yarım çay bardağı sirkeyi ve bir su bardağı suyu çaydanlığın içerisine boca edin. Çaydanlığı ocağın üzerine koyun ve içindeki karışımı kaynatmaya başlayın. Kaynayan karışım çaydanlığın içindeki kirecin büyük bir kısmını çözecektir. Kalan kireç kalıntıları ise yumuşayacak ve daha kolay çıkacaktır. Daha sonra çaydanlığın içindeki kaynayan karışımı dökün. Temizleme fırçası veya bulaşık süngeriyle kalan kireçli alanları ovalayarak temizleyin. Çaydanlığınız tertemiz olacaktır.

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