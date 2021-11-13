Çaydanlığın içindeki kireç doğal yöntemlerle nasıl temizlenir?

Sık sık çay içiyoruz. Bu yüzden de çaydanlığımızın dibi kolayca kireç bağlıyor. Genellikle bu kireçten kurtulmak için kimyasal maddeler kullanıyoruz. Fakat doğal ürünler kullanarak da çaydanlığın dibinde oluşmuş kireçten kurtulabiliriz. Peki nasıl? Sizler için araştırdık...



Piyasada birçok kireç sökücü ürün bulunuyor. Bu ürünleri çaydanlığın dibinde oluşmuş kireci temizlemek için de kullanıyoruz. Fakat sık sık çaydanlıktan çay içtiğimizi düşününce kimyasal ürünler kullanmak kulağa çok da hoş gelmiyor. Peki doğal ürünlerle de çaydanlık kireçlerden arındırılabilir mi?

Çaydanlıkta oluşmuş kireç doğal yollarla nasıl temizlenir?

Çaydanlığın dibinde oluşmuş kireci temizlemek için sirkeye, tuza ve karbonata ihtiyacınız olacak. Sire asidik özelliktedir. Bu sayede kireçlerin kolayca çözülmesini sağlar. Tuz ve karbonat sirke ile tepkimeye girer. Bu sayede güçlü bir temizlik maddesine dönüşür.

Sirke olarak elma veya üzüm sirkesi kullanabileceğiniz gibi beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Beyaz sirke, sirke ruhu olarak da bilinir. Son zamanlarda ülkemizde temizlik konusunda kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

Çaydanlığın dibindeki kireç nasıl temizlenir?

Çaydanlığın dibinde çok fazla kireç yoksa; çaydanlığın içerisine 1 çay bardağı sirke koyup temiz bir fırçayla ovalayın. Bu şekilde yarım saat bekletin. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz veya karbonat ekleyin ve yine bir fırça ya da bulaşık süngeriyle ovalayın, güzelce durulayın ve tekrar kullanmaya başlayın.

Eğer çaydanlığın içerisinde çok daha inatçı kireçler varsa; yarım çay bardağı sirkeyi ve bir su bardağı suyu çaydanlığın içine dökün. Çaydanlığı ocağın üzerine koyun ve içindeki karışımı kaynatmaya başlayın. Kaynayan karışım çaydanlığın içindeki kirecin büyük bir kısmını çözecektir. Kalan kireç kalıntıları ise yumuşayacak ve daha kolay çıkacaktır. Daha sonra çaydanlığın içindeki kaynayan karışımı dökün. Temizleme fırçası veya bulaşık süngeriyle kalan kireçli alanları ovalayarak temizleyin. Çaydanlığınız tertemiz olacaktır.

Bu yöntemler işe yaramazsa, çaydanlığınızın içerisine bol miktarda sirke koyun ve bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Ertesi gün içerisine bir kaşık karbonat koyun. Karışım köpürdükten sonra fırça yardımıyla kireçli yüzeyleri ovalayın. Daha sonra tüm karışımı boşaltın, sıcak su kullanarak ve bulaşık süngeriyle ovmaya devam edin ve sonra durulayın. Çaydanlığınızın içi bu sayede pırıl pırıl olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.