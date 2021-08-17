Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu nerede? Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu bölümleri neler?
Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu nerede? Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu bölümleri neler? ZBEÜ’nün Çaycuma Kampüsün'de yer alan Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu 4 Dr. Öğretim Üyesi, 14 Öğretim Görevlisi ile yeni öğrencilerini bekliyor.
2021-08-17 10:39:16
Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu nerede? Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu bölümleri neler? ZBEÜ'nün Çaycuma Kampüsün'de yer alan Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu 4 Dr. Öğretim Üyesi, 14 Öğretim Görevlisi ile yeni öğrencilerini bekliyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu 2017 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuz, ZBEÜ'nün Çaycuma Kampüsüne yer almaktadır.
2 yıllık önlisans eğitimi veren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, zorunlu ve seçmeli derslerden minimum 120 AKTS'lik ders alarak mezun olurlar. 2021 Şubat ayı itibariyle öğrenci sayımız 295'tir.
Meslek Yüksekokulumuzda toplam 4 Dr. Öğretim Üyesi, 14 Öğretim Görevlisi eğitim öğretim vermektedir.
Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Gıda İşleme Bölümü
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Veterinerlik Bölümü
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu iletişim
Santral: 0 372 643 6201
Çağrı Merkezi: 0 850 288 3026
Belgegeçer: 0 372 643 6604
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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