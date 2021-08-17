Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu nerede? Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu bölümleri neler?

Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu nerede? Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu bölümleri neler? ZBEÜ’nün Çaycuma Kampüsün'de yer alan Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu 4 Dr. Öğretim Üyesi, 14 Öğretim Görevlisi ile yeni öğrencilerini bekliyor.