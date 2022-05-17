Çaya zam mı gelecek? Çaya zam mı geldi? Çaya zam yapılacak mı? Çaykur çay fiyatları ne kadar oldu? Siyah çaya ne kadar zam geldi? 1 Kilo çak kaç lira oldu?

Çaya zam mı geldi? Çaykur çay fiyatları ne kadar oldu? Siyah çaya ne kadar zam geldi? 1 Kilo çak kaç lira oldu? soruları son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Rize Artvin Uluslararası Havalimanı açılışında 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatının 6 lira 70 kuruşa ayrıca kilogramda destek miktarının da 30 kuruşa çıkartıldığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaptı. Vatandaşların sofrasının olmazsa olmazı arasında yer alan çaya zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki çaya zam mı gelecek?

Çaya zam mı geldi? Çaykur çay fiyatları ne kadar oldu? Siyah çaya ne kadar zam geldi? 1 Kilo çak kaç lira oldu? soruları son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Rize Artvin Uluslararası Havalimanı açılışında 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatının 6 lira 70 kuruşa ayrıca kilogramda destek miktarının da 30 kuruşa çıkartıldığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaptı. Vatandaşların sofrasının olmazsa olmazı arasında yer alan çaya zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Artvin Uluslararası Havalimanı açılışında çay üreticilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum."

Çaya zam mı geldi?

Erdoğan'ın müjdelerinin ardından Çaykur, çaya zam yaptı. ÇAYKUR'un yaş çay zammının ardından kuru çaya %43,7 zam yaptığı öğrenildi. Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Çaykur çay fiyatları ne kadar oldu?

Çaykur'un 43,71 oranında fiyat artışı sonrası çay fiyatlarında önümüzdeki aylarda zam gelebielceği iddia edildi. İddiaya göre zam oranı yüzde 10 ile 15 arasında olabilir. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarında görülecek.

Fırsatçılar iş başında

Ankara'nın Sincan ilçesinde hizmet veren bir zincir markette, zam haberlerinin ardından market rafındaki çayların toplanarak stok yapıldığı görüldü.

1 Kilo çak kaç lira oldu?

Çay nedir?

Çay, çeşitli bitkilerin yapraklarının, çiçeklerinin, köklerinin, gövdelerinin, kabuklarının, tohumlarının kaynatılmasıyla veya haşlanmasıyla elde edilen bir içecek türüdür. Çay, çalının yapraklarının fermantasyonu, ısıtılması, kurutulması ve bazen diğer meyve veya bitkilerle karıştırılması sonucu hazırlanır.

Hindistan, Sri Lanka, Çin, Türkiye, Kenya, Endonezya, Malavi ve Vietnam dünyada en önde gelen çay üretici ülkeleri oluşturur. Türkiye'de çay, sadece Gürcistan sınırından başlayan ve Fatsa'ya kadar uzanan alan içerisinde yetiştirilebilmektedir. Türkiye'de yaygın olarak çay, Doğu Karadeniz bölgesinden toplanır ve çay yapraklarından yapılan kırmızı renkteki içecek için kullanılır.