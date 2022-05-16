Çaya zam mı geldi? Çay fiyatları artacak mı? 1 kilo çay ne kadar oldu? Çaykur siyah kuru çay zamlandı mı? Gıda ürünlerin gelen zamlar vatandaşın en büyük korkusu. Son olarak çay fiyatlarında artış yaşanacağı iddiası vatandaşları endişelendirmeye başladı. Türkiye'de tüm mutfakların olmazsa olmazları arasında yer alan çaya Çaykur'dan ortalama yüzde 43,71 oranında zam yapıldı. İddialara göre çaya önümüzdeki aylarda yüzde 10-15 arasında zam gelebileceği belirtiliyor.

Çaya zam mı geldi? Çay fiyatları artacak mı? 1 kilo çay ne kadar oldu? Çaykur siyah kuru çay zamlandı mı? Gıda ürünlerin gelen zamlar vatandaşın en büyük korkusu. Son olarak çay fiyatlarında artış yaşanacağı iddiası vatandaşları endişelendirmeye başladı. Türkiye'de tüm mutfakların olmazsa olmazları arasında yer alan çaya Çaykur'dan ortalama yüzde 43,71 oranında zam yapıldı. İddialara göre çaya önümüzdeki aylarda yüzde 10-15 arasında zam gelebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Artvin Uluslararası Havalimanı açılışında yaş ça alımına dair yaptığı açıklama ile çay üreticilerine müjde vermişti. Erdoğan yaş çayda geçtiğimiz yıl 3,87 lira olan alım fiyatını yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkararak geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalama yaş çaya yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liraya çıkardıklarını açıkladı.

Çaya zam mı geldi?

BloombergHT'den İrfan Donat haberinde yer alan iddialar çay tirakilerini üzdü. Habere göre; Çaykur'dan çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yapıldı. Yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Çay fiyatları artacak mı? 1 kilo çay ne kadar oldu?

Çaykurdan yapılan 43,71 oranında zam sonrası çay fiyatlarında önümüzdeki aylarda zam gelebielceği iddia edildi. İddiaya göre zam oranı yüzde 10 ile 15 arasında olabilir.

Çaykur nedir?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü veya kısa adıyla Çaykur, Türkiye Cumhuriyeti devletine ait, çay üreten bir Türk firması. Ayrıca Çaykur Rizespor'un forma ve isim sponsorudur. Ayrıca soğuk çay, yeşil çay, beyaz çay,organik çay ve siyah çay üretimi yapılmaktadır. 1983 yılında bir kamu iktisadi kuruluşu olarak kurulmuştur.

4 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Çay nedir?

Çay, çeşitli bitkilerin yapraklarının, çiçeklerinin, köklerinin, gövdelerinin, kabuklarının, tohumlarının kaynatılmasıyla veya haşlanmasıyla elde edilen bir içecek türüdür. Çay, çalının yapraklarının fermantasyonu, ısıtılması, kurutulması ve bazen diğer meyve veya bitkilerle karıştırılması sonucu hazırlanır. .