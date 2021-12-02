Çay poşetlerinden bitki gübresi nasıl hazırlanır?

Çay içmeyi çok seviyoruz. En çok demleme çay sevilse de bazen pratik olduğu için sallama çay da tercih edebiliyoruz. Peki poşet çayları kullandıktan sonra çöpe atmayıp değerlendirmeyi hiç denediniz mi? Gelin kullanılmış poşet çayları değerlendirmenin yollarını öğrenelim...



Sabah uyandığımız gibi çayımızı demliyoruz. Günün her vakti, her dost meclisinde, beş çayında, akşam yemeği sonrası, kahvaltıda... Vakit fark etmiyor, sürekli çay içiyoruz. Çayın demlenmiş olanı makbuldür. Ancak pratik olduğu için bazen sallama çay da tercih edebiliyoruz. Sizler için kullanılmış poşet çayları değerlendirmenin yolunu araştırdık...

Kullanılmış çay poşetleri nasıl değerlendirilebilir?

Yeşil çay veya nane çayı gibi antiseptik özelliğe sahip sallama çaylar tüketiyorsanız bu çayların poşetlerini çöpe atmayın. Yeşil çay ve nane antiseptik özelliktedir. Kullandığınız nane çayı ve yeşil çay poşetlerinden iki üç tane bir bardak sıcak suyun içerisine koyun. Yirmi dakika kadar demlendikten sonra içerisine iki damla çay ağacı yağı damlatın. Daha sonra bu suyu gargara olarak kullanın. Bu sayede ağız kokusunu yok edebilirsiniz.

Ayak kokusundan muzdaripseniz, kullanılmış çay poşetlerini çöpe atmayıp biriktirin. Daha sonra bunları su dolu bir leğene koyun ve bekletin. Ayaklarınızı bu suyun içerisinde yirmi dakika kadar bekletirseniz ayak kokusundan kurtulabilirsiniz.

Ayakkabılarınız kötü kokuyorsa içlerine birer tane kullanılmış ve kurutulmuş çay poşeti yerleştirip sabaha kadar bu şekilde bekletin. Bu sayede ayakkabılarınız kötü kokudan arınacaktır.

Kullandığınız çay poşetlerinin içerisindeki çayları biriktirerek bitkileriniz için doğal bir gübre olarak kullanabilirsiniz. Çay poşetlerinin içini cam bir kavanoza doldurun ve bir miktar nemlendirip bitkinizin toprağına karıştırın. Çay sayesinde bitkilerinizin kökleri zararlı böceklerden de kurtulacaktır.

Banyonuzdaki aynayı çay boşetleriyle temizlerseniz inatçı lekeler çok daha kolay bir şekilde çıkacaktır.

Kullandığınız çay poşetlerinin içerisindeki taneleri peeling için de kullanabilirsiniz. Fakat kullanacağınız çay yeşil çay gibi tamamen bitkisel ve katkısız olmalıdır. Poşetin içerisindeki çayın içerisine zeytinyağı ve bal ekleyin ve daha sonra cildinize hafif ve dairesel hareketlerle uygulayıp durulayın. Bu sayede cildiniz kirden ve ölü derilerden temizlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.