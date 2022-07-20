Çay ağacı yağı nedir, faydaları nelerdir?

Çay ağacı yağının faydaları neler? Çay ağacı yağının zararı var mı?Mersingiller ailesinin mensubu olan çay ağacı yağı, melaleucaalternifolia isimli bitkinin açık sarı renginde bir yağdır. Son zamanlarda popüler bir yağ haline gelen çay ağacı yağı en çok araştırılan konulardan. Sizler için çay ağacı yağı hakkında merak edilen tüm detaylara değindik. İşte detaylar.

ÇAY AĞACI YAĞI NEDİR?

Çay ağacı yağı nedir? Cildine önem veren insanlar tarafından aram motorunda en çok araştırılan konular arasında çay ağacının ne olduğu merak edilmekte. Çay ağacı yağı, buhar distilasyon yöntemi ile melaleucaalternifolia isimli, Avustralya'ya özgü bir bitkiden elde edilen esansiyel yağ olarak tanımlanmaktadır. Çay ağacı yağı ismini bu bitkinin yapraklarının çay yapımında kullanılması durumundan almıştır. Özelliklede cilde iyi geldiği bilindiğinden dolayı kullanımı yaygınlaşmıştır.

ÇAY AĞACI YAĞININ FAYDALARI NELER?

Sağlık dostu olan çay ağacı bitkisinden elde edilen yağ, böcek ve sinek sokmalarıyla ortaya çıkan kaşıntı ve kızarıklığı kısa zamanda gideren mucizevi bir yağdır.

Sivilce oluşumunu azaltır,izleri kısa sürede giderir.

Diş eti iltihaplanmaları, uçuk ve ağız içi yaralarının geçmesini sağlar.

Buhar banyosu olarak kullanımı yapılır. Bu şekilde öksürük, bronşit, boğaz ağrısı, grip, nezle ve burun tıkanıklığını gidermeyi sağlar.

Saç kuruluğu ve kepeğe karşı oldukça etkilidir.

Ayaklarda oluşan mantar tedavisinde de kullanılır.

Virüs ve bakterilere karşı koruyucu etkisi vardır.

Siğillerin yayılmasını önler.

Çay ağacı yağı, bakteri ve virüslerin vücuttan atılmasını sağlar.

Ciltte oluşan akne, sivilce ve siyah noktaların giderir.

Ciltteki yaraların iyileştirir.

ÇAY AĞACININ ZARARI NEDİR?

Çay ağacı bitkisinden elde edilen mucizevi yağlardan çay ağacı bitkisi yağının birçok faydası olduğu gibi zararlarıda bulunmaktadır. Çay ağacı yağının zararları şu şekilde sıralanmaktadır;