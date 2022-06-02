Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu kimdir? Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu Macaristan Büyükelçiliğine atandı. Atama kararının ardından Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu kimdir? Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu Macaristan Büyükelçiliğine atandı. Atama kararının ardından Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu kimdir? Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bazı büyükelçiliklere yeni atamalar yapıldı, bazı büyükelçilikler ise merkeze çekildi. Atama kararlarına göre Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliğine Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu getirildi. Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun kim olduğu bu atamanın ardından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu kimdir?

1981 yılında Ankara doğumlu olan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Lise dönemimde AFS ile bir yıl Almanya'da okuma fırsatı buldu. Lise 3'te alan değişikliği yaparak uluslararası ilişkiler okumaya karar veren Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu Mülkiye (Ankara Üniversitesi) Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandı ve bu bölümden mezun oldu.

Eğitimi sırasında ve sonrasında annesinin desteği ve yönlendirmesi ile bütün stajlarını gerek Baden-Württemberg Eyalet Parlamentosu ve gerekse Eyalet Başbakanlığı olmak üzere, Almanya'daki mülteci kampları, radyo ve TV kanallarında tamamladı.

Mezuniyetten sonra kariyerine TBMM'de milletvekili danışmanlığı ile başladı.İhracat, enerji ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren bir holdingde yönetim kurulu üyesi olan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu Antalya Diplomasi Forumu'nun eş koordinatörlerinden biridir.

İş hayatına atılmasına rağmen kendini geliştirmekten geri durmayan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına atıldı.

“Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler” alanındaki doktorasına devam eden Ekşioğlu, dünya genelinde katıldığı çok sayıda forum ve etkinlikle alanında yetkinliğini perçinledi.

Çocukluk aşkı olan eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu'yla evli olan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun Zeynep, Selin Nur ve Ömer isimli üç çocuğu bulunuyor.

Ekşioğlu ailesi ayrıca İstanbul'da ikamet ediyor.

Ekrem Ekşioğlu kimdir?

Ekrem Ekşioğlu, 16 Ocak 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ekrem Ekşioğlu Türk futbolcudur.

2013-2014 Sezonunda Kayseri Erciyesspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuk yaşantısını noktalamıştır.

2014-2015 sezonunda Fatih Tekke ile birlikte K.Erciyesspor'da antrenör olarak çalışmıştır.

Futbolculuk kariyeri sonrasında Lig TV'de futbol yorumcusu olarak çalışmıştır. Halen Fenerbahçe U17 takımının hocası olarak çalışmaktadır.

Futbola Çankırı Belediyespor altyapısında başlayan Ekrem Ekşioğlu, burada 1999 senesinde profesyonel olup a takıma yükseldi. A takımda bir sezon oynadıktan sonra Hatayspor'a transfer oldu. Ardından Erzurumspor, Akçaabat Sebatspor ve Karşıyaka için oynadı. 2006-07 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda düzenli olarak oynadı ve İstanbul BB'nin 1. Lig'i ikinci sırada bitirip Süper Lig'e yükselmesınde katkıda bulundu. Süper Lig'e yükselişten günümüze takımda düzenli olarak görev alan oyunculardan olmuştur. .