Çatlamış yumurtanın üzerine limon sürerseniz...

Limon C vitamini kaynağı, vücudumuza birçok fayda sağlayan şifa deposu bir besindir. Aynı zamanda birçok farklı kullanım alanı da mevcuttur. Gelin limonun daha önce belki de hiç duymadığınız kullanım alanlarına birlikte bakalım...



Limonu sadece salataya ve çorbaya sıkıyor, limonatasını yapıyor, keke kurabiyeye katıyorsanız hata yapıyorsunuz. Limonun birbirinden farklı birçok kullanım alanı var? Peki onlar neler mi?

Limonun farklı kullanım alanları nelerdir?

Çatlamış bir yumurtayı çöpe atmayıp üzerine limon suyu sürerseniz yumurtayı daha sonra yemek üzere muhafaza edebilirsiniz.

Çaydanlığın içerisinde oluşmuş tortuyu temizlemek istiyorsanız çaydanlığın içerisinde limon tuzu ve sirke kaynatabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde hem kimyasal ürün kullanmayacak hem de kolay bir şekilde çaydanlığınızın içerisini temizleyeceksiniz.

Yarım bardak limon suyu ve bir bardak zeytinyağını karıştırırsanız doğal ahşap parlatıcı elde edebilirsiniz.

Elinize soğan kokusu sinmesinden hoşlanmıyorsanız bunu önlemenin kolay bir yöntemi var. Soğan doğramadan önce elinize limon sürerseniz soğanın pek de hoş olmayan kokusu elinize sinmeyecektir.

Limonu kolaybir şekilde ve son damlasına kadar sıkmak için onu ılık suda beş dakika boyunca bekletebilirsiniz.

Evinizde kötü kokular oluştuysa ocakta limon yakarak bu kötü kokuların önüne geçebilirsiniz.

Saçlarınıza limon suyuyla masaj yaparsanız daha parlak görünmelerini sağlayabilirsiniz.

Esmer şekerinizin içerisine bir portakal veya limon kabuğu koyarsanız taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

Limon ve limeden daha fazla su elde etmek için onları yirmi saniye kadar mikrodalgada bekletip öyle sıkabilirsiniz.

Balığın pişerken mangala yapışmaması önlemek ve daha lezzetli olmasını sağlamak için ızgaranın üstüne limon dizebilir ve balıkları limonun üzerinde pişirebilirsiniz.

Limonun üzerine karanfil saplayarak yaz günlerinde kullanmak üzere doğal bir sinek kovucu elde edebilirsiniz. Üstelik odanız da limon sayesinde mis gibi kokacaktır.

Limondan çok fazla su çıkarmak için onu enine değil boyuna kesebilirsiniz. Ayrıca maşanın arasına kıstırdığınız limonu çok daha kolay bir şekilde sıkmanız mümkün.

Cildinizin güzel görünmesine engel olan siyah nokta ve sivilcelerden muzdaripseniz sizlere bir önerimiz olacak. Limonu yüzünüze sürerseniz siyah nokta ve sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.