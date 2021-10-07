Çatlamış topuklarınızı böyle iyileştirin

Topuk çatlaması çok sık görülen bir cilt problemidir. Aşırı kilo, cilt kuruluğu gibi sebeplere bağlı olarak topuklar çatlayabiliyor. Peki estetik görünümü bozan çatlamış topuklar doğal yöntemlerle iyileştirilebilir mi? Sizler için topuk çatlamasının nedenlerini, topuk çatlağına iyi gelen doğal tedavi yöntemlerini araştırdık ve derledik...

Topuk çatlaması çok yaygın görülür. Bu cilt sorunu erken müdahale edilmediğinde daha da derinleşip can sıkıcı bir hal alabilir. Gelin topuk çatlağı sorununa daha yakından bakalım...

Topuklarımız neden çatlar?

Topuk çatlakları şeker, tiroid, sedef hastalığı ve egzama gibi hastalıklar yüzünden olabilir. Aynı zamanda topuk çatlakları menopoz, cildin nemlendirilmeyip kuruluğunun artması, aşırı kilo, ayak mantarı, ayağa gereken bakımı yapmama, ter bezlerinin aşırı çalışması, çıplak ayakla gezme gibi sorunlar yüzünden de oluşabilir. Kalitesiz, sert, arkası açık, yüksek topuklu, dar ayakkabılar giyerseniz de topuk çatlaklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Topuk çatlakları tedavi edilmezse ne olur?

Topuk çatlakları estetik görünümü bozar. Aynı zamanda tedavi yoluna gidilmezse bacaklarda enfeksiyona, kanamalara sebep olabilir. Topuk çatlağı diyabet, tiroid gibi hastalıklar yaşayanlar için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Topuğunuzdaki çatlaklara bağlı oluşan yaraya mantar bulaşırsa tüm vücudunuza kolaylıkla yayılabilir.

Topuk çatlaklarını yok etmek için nasıl bir tedavi uygulanmalı?

İleri derecede topuk çatlağınız varsa hastanelerin ilgili bölümlerine başvurabilir, eczanelerde satılan çatlak kremlerinden edinebilirsiniz. Evde doğal yöntemlerle de topuk çatlakları iyileştirilebilir.

Yulaf maskesi

Jojoba yağı ve yulaf ezmesi temin ederek işe başlayın. Bu malzemeleri birleştirerek güzel bir lapa haline getirin. Daha sonra karışımı topuklarınıza sürün ve streç filmle kapatın. Bu şekilde yarım saat boyunca bekletin. 1 hafta boyunca her gün bu maskeyi uygularsanız topuk çatlaklarınızda gözle görünür değişimler olduğunu fark edeceksiniz.

Hint yağı

Bir leğen ılık suyun içerisine 5 çorba kaşığı hint yağı ekleyin. Daha sonra ayaklarınızı bu suyun içerisine sokun ve 10 dakika boyunca çıkarmayın. 10 dakikanın sonunda ayak topuğunuzu törpüleyin. Her gün bu uygulamayı yaparsanız topuklarınız iyileşecek, çatlaklar giderilecektir.

Muz

Orta boy bir muzu ezip ayak tabanınıza sürüp üzerine çorap giydikten sonra uyursanız sabah topuğunuzun yumuşadığını göreceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.