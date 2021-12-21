Çatlak dudaklar için doğal dudak balmı nasıl hazırlanır?

Dudaklarımız çatladığında kızarır, kurur, hassaslaşır ve acı hissederiz. Çatlak dudaklar estetik görüntüyü olumsuz etkiler. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte dudaklarımız çatlamaya başladı. Ancak dudakların çatlamasının tek sorumlusu soğuk havalar değil. Dudak çatlaması birden fazla nedene de bağlı olarak oluşmuş olabilir. Genellikle vücudumuz susuz kaldığında, vitamin ve mineral eksikliği yaşandığında, soğuk, sıcak veya kuru havaya bağlı olarak, alerjiye bağlı olarak ve A vitamini fazlalığı yüzünden, ağızdan nefes alındığında, fazla miktarda asitli yiyecek tüketildiğinde, kimyasal içerikli kozmetik ürünler kullanıldığında ve kullanılan ilaçlarının yan etkileri yüzünden dudaklarımız çatlayabilir.

Dudak çatlaması soğuk havalarda hepimizin başına gelen oldukça can sıkıcı bir durumdur. Çatlayan dudaklar, kurur, hassaslaşır, acıya ve hatta kanamaya dahi sebep olur. Ayrıca dudak çatlaması estetik görüntüyü de kötü etkiler. Peki neden dudaklarımız çatlıyor? Dudak çatlamasını önlemek için doğal dudak balmı nasıl hazırlanır? Bu soruların cevapları haberimizde...

Evde doğal dudak balmı nasıl hazırlanır?

Evde hazırlanan birçok balm tarifinde balmumuna ihtiyaç duyulur. Fakat biz şimdi sizler için balmumu olmadan hazırlayabileceğiniz ve dudaklarınıza gereken nemi kazandırabileceğiniz bir doğal balm tarifi vereceğiz. Bu balm için balmumu değil, zeytinyağını kullanacağız. Zeytinyağı da tıpkı balmumu gibi balmınıza gereken katılığı soğuyunca verecektir.

Balmı hazırlamak için Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve sevdiğiniz bir esansa ihtiyacınız olacak. Zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve sevdiğiniz bir esans yağdan 5-10 damla arası katın. Daha sonra bu karışımı güzel bir şekilde karıştırıp, buzdolabında bekletin. Zeytinyağı katılaştıkça balm kıvamına gelecektir. Bu balmı ihtiyaç duyduğunuz her an dudaklarınıza sürerek nem kazandırıp çatlamalarının önüne kolay ve doğal bir şekilde geçebilirsiniz.

Ev yapımı doğal dudak parlatıcısı nasıl hazırlanır?

Dudaklarınızda parlak bir görüntüden hoşlanıyor fakat kimyasal ürünler tercih etmek istemiyorsanız evde kendinize doğal dudak parlatıcısı hazırlayabilirsiniz. Bunun için iki tane böğürtlen, yaklaşık on beş tane nar tanesi, bir ahududu, bir çilek, bir çorba kaşığı zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağına ihtiyacınız olacak.

Böğürtlen, çilek, nar taneleri ve ahududuyu güzel bir şekilde ezin ve karıştırın. Mikrodalga fırında yaklaşık otuz saniye bekletin ve çıkarıp tekrar karıştırın. İçerisine zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağını ilave edip bir defa daha karıştırın ve soğumaya bırakın. Renkli dudak parlatıcınız bu şekilde hazır olacaktır.

Bu doğal dudak parlatıcısı taze meyveler içerdiği için oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse bozulmaya başlayacaktır. Bu yüzden az miktarda yapmalı ve buzdolabında muhafaza etmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.