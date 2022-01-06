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TIMETURK / GENEL / Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan davasında yeni gelişme

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan davasında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan DEVA kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi.

2 Saat Önce
2022-01-06 11:20:42
Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan davasında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede Gürcan'ın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini para karşılığında yabancı diplomatlara verdiği" öne sürüldü.

Gürcan'ın bu kapsamda yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin fiziki ve teknik takiple tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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