Casillas-Puyol olayı nedir? Casillas-Puyol gay mi, eşcinsel mi? soruları sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından spor severler tarafından merak edilmeye başlandı. Real Madrid ve Barcelona'nın efsane oyuncularından gelen paylaşım herkesi şaşırttı.

Casillas-Puyol olayı nedir? Casillas-Puyol gay mi, eşcinsel mi? Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşım oldukça çok konuşuldu. Iker Casillas'ın paylaşımına Barcelona'nın efsane kaptanı Puyol'dan destek geldi. Casillas-Puyol olayı sosyal medayanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Casillas-Puyol olayı nedir?

Eski İspanyol kaleci Iker Casillas'tan flaş bir paylaşım geldi. Twitter'dan yapılan paylaşımda "Umarım bana saygı duyarsınız, ben gayim" dedi. Bu paylaşıma hemen Puyol'dan da yanıt geldi. Puyol mesajında "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" şeklinde yanıt verdi.

Casillas-Puyol gay mi, eşcinsel mi?

Iker Casillas paylaşımı yaptıktan yaklaşık bir saat sonra Tweet'i sildi. Casillas daha sonra bir paylaşım daha yaptı ve hesabının hacklendiğini ifade ederek, "Hesabım saldırıya uğradı. Neyse ki her şey yolunda. Tüm takipçilerimden ve özellikle de LGBT topluluğundan özür dilerim" dedi.

Casillas kimdir?

Iker Casillas Fernández 20 Mayıs 1981 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. İspanyol eski millî kaleci.

Casillas iki kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilmiştir. 2009 yılının sonunda üçüncü kez UEFA Yılın Takımı'na seçilmiştir. 2011 itibarıyla Casillas tüm kulüp ve millî takım şampiyonlukları kazanmış oyunculardan biridir. 2010 yılında Asturia'ın Spor Prensi ödülünü almıştır. 19 Ekim 2010 tarihinde Casillas UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen kaleci olmuştur ve Kasım 2011'de İspanya millî takımında en çok oynayan oyuncu olmuştur.

Tecrübeli oyuncu, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonrasında 17 Mayıs 2019 tarihinde profesyonel futbol hayatına ara verdiğini belirtmiştir.

Casillas-Puyol gay mi, eşcinsel mi?

Carles Puyol i Saforcada 13 Nisan 1978 tarihinden dünyaya geldi. Puyol İspanyol eski futbolcudur. Defans pozisyonunda görev alan oyuncu, 1999 ile 2014 yılları arasında Barcelona formasını giymiş ve takım kaptanlığı yapmıştır.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Puyol, 1999 yılında A takıma çıktı. Buradaki başarılı performansıyla Puyol, 2000'den itibaren hem FC Barcelona'nın hem de İspanya millî futbol takımının değişmez oyuncusu olmuştur. Ayrıca 2007 yılında dünyanın en iyi defansı seçilmiştir. Bir dönem sağ bek mevkiinde de oynamıştır. Kariyeri boyunca sadece Barcelona formasını giyen Katalan oyuncu, saç tarzı ile Kempes'i örnek almıştır. 5 numaralı formayı giymektedir. Ailesiyle futbol hayatını hiçbir zaman birbirine karıştırmamıştır.

4 Mart 2014 tarihinde, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı ve 15 Mayıs 2014 tarihinde resmi olarak futbolu bıraktı.