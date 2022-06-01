Carte Blacnhe filmi ne zaman? Carte Blacnhe oyuncuları kimdir?

Polonyalı yönetmen Jacek Lusinski'nin 2015 yapımı Carte Blanche filmi bu akşam yine TV'de yayınlanacak. Peki Carte Blanche ne zaman ve nerede çekildi? Carte Blanche ve oyuncuları konusunu merak edenler haberimizde...