Carte Blacnhe filmi ne zaman? Carte Blacnhe oyuncuları kimdir?
Polonyalı yönetmen Jacek Lusinski'nin 2015 yapımı Carte Blanche filmi bu akşam yine TV'de yayınlanacak. Peki Carte Blanche ne zaman ve nerede çekildi? Carte Blanche ve oyuncuları konusunu merak edenler haberimizde...
2022-06-01 13:23:38
Geçtiğimiz aylarda televizyonda yayınlanan 2015 yapımı Carte Blanche (Beyaz Sayfa) bu akşam yeniden ekranlarda olacak. Yönetmenliğini Jacek Lusinski'nin yaptığı Carte Blanche filminin konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler arama motorlarını meşgul etmeye devam ediyor.
Carte Blanche filmi nerede, ne zaman çekildi?
Drama temalı bir film olan Carte Blanche, 2015 yılında Polonya'da çekildi.
Carte Blanche oyuncuları kimlerdir?
Gerçek bir tarih öğretmeninin hikayesini anlatan Carte Blanche filminin kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Andrzej Chyra
Urszula Grabowska
Tomasz Ziętek
Arkadiusz Jakubik
Eliza Rycembel
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