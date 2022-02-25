Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen'le '40' programı hangi kanalda? Katılımcılarına birbirinden zor sorular yönelten Cansu Canan Özgen'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Daha önce pek çok kanalda yayınlanan '40' programı yeni dönemde Blu TV'de yayınlanıyor.

BluTV'de yayınlanan "40" programınun sunuculuğunu yapan Cansu Canan Özgen programa konuk olanlara sorulmayanı soruyor. Birbirinden zor sorulara yanıt vermeye çalışan konuklar zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Siyasetten magazine pek çok konuda konuklarını ağırlayan "40" programında konuklara 2 saatte 40 soru soruluyor. Programın başarılı sunucusu Cansu Canan Özgen konuklarını terletmeye devam ediyor.

Cansu Canan Özgen kimdir?

Cansu Canan Özgen İTÜ Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ancak kariyerini televizyonculuk alanında devam etmek isteyen Cansu Canan Özgen pek çok kanalda çalışmıştır.

Cansu Canan Özgen anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmeni bir aileden gelmektedir.

Cansu Canan Özgen sunuculuk kariyerine BJK TV'de başladı. Arından Habertürk TV'ye geçen Cansu Canan Özgen burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yaptı.

Ayrıca Habertürk'te ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir.

2018 yılında A Haber Kanalı'na geçen Cansu Canan Özgen bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sundu. 2019 yılında A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelen Cansu Canan Özgen 1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrıldı.

Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır. 2021'de ise "Cansu Canan Özgen'le 40" programını sunmaya başlamıştır.

9 Şubat 2020'de bir süredir beraber olduğu eski basketbol oyuncusu ve Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü olan Erden Eryüz ile nişanlanmışlar bir süre sonra çift 15 Temmuz 2020'de evlenmiştir.

"Cansu Canan Özgen'le 40" programı hakkında

Özgün ‘hard talk' formatını Türkiye'ye tanıtan ‘40'ta siyaset, sanat, spor ve popüler kültür dünyasının önde gelen isimleri, Cansu Canan Özgen yanıtlanması zor sorularına samimi cevaplar veriyor. Her bir yanıt için konuklara yalnızca 2 dakika süre ayrılan programda, toplamda 40 soru soruluyor. En sert soruların rengi kırmızı. Konuk cevap vermek istemediği soruları pas geçme hakkına sahip. Programda şimdiye kadar dile getirilmemiş ya da sorulması zor olanlar gün yüzüne çıkıyor.

Programın kuralları ise şöyledir; Programa her hafta farklı konuk gelmektedir, gelen konuklara sunucu tarafından 40 tane soru sorulur ve cevaplamaları için iki dakika verilir, eğer iki dakika içinde cevap veremezlerse sunucu tarafından uygun görülürse ekstra süre verilir eğer cevaplayabilirlerse kalan süreyi bir sonraki soruda kullanabilir. Programın sonunda ise sunucu tarafından konuklara karne verilir. 13 Ocak 2022'de BluTV'e geçerek yeniden 1. bölümü ile 4. Sezona başlamıştır. Program 3 kere yayından kalksa da TV'de yayınlandığı günlerde en çok izlenen haber bültenlerinden biri olmuştur. .