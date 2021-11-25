Cansu Ateş kimdir? Cansu Ateş hangi dizilerde oynadı? Cansu Ateş kaş yaşında? Manken ve aynı zamanda oyunculuk da yapan Cansu Ateş İstanbul Esenler Otogarı'nda polis çevirmesined uyuşturucu madde ile yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde kullanımından dava açılan Cansu Ateş'in kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Cansu Ateş'in hayatı ve biyografisi...

Genn oyuncu Cansu Ateş geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı'nda polis çevirmesinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Cansu Ateş hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı.

Cansu Ateş kimdir?

Cansu Ateş manken ve oyuncudur.

Daha önce Best Model yarışmasına da katılan Cansu Ateş bir çok dizide de rol almıştır.

Cansu Ateş geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu madde ile yakalanmıştı.

Uyuşturucu maddeyi Etiler'de bir arkadaşından satın aldığını itiraf eden model, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini ve bu yüzden de zor günler geçirdiği için madde kullandığını söyledi.

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır.

Daha ayrıntılı tanımlamak gerekirse madde bağımlılığı:

Olumsuz sonuçlarına karşın madde alımının durdurulamadığı,

Maddeyi sağlamak-kullanmak, etkilerinden kurtulmak için çok zaman harcandığı,

Sosyal aktivitelerin bırakılıp, kişiler arası sorunların yaşandığı,

Bireyin kendisinden beklenen sorumlulukları almasına engel olduğu,

Fiziksel veya psikolojik problemlere neden olmasına rağmen madde alımının devam ettiği,

Madde alınmadığında kişilerde yoksunluk belirtilerinin yaşandığı,

Alınan madde miktarının giderek arttığı bir durumdur.

ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı Nasıl Hizmetler Sunar?

Uyuşturucu madde kullanan kişilere ihtiyaçlarına göre gerekli bilgilendirme verilerek, tedavileri için en uygun merkezlere yönlendirme sağlanır.

Uyuşturucu maddeyi bırakma konusunda kararsızlık yaşayan kişilerle motivasyonel görüşme yapılarak, tedavi olmaları yönünde motive edilir.

Uyuşturucu madde kullanan bireylerin yaş aralıklarına göre, nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda ailelere bilgilendirme yapılır.

Bağımlılık süreçlerinde ailenin de destek almasının önemli olduğu vurgulanarak, ilgili birimlerden destek almaları konusunda bilgilendirme sağlanır.

Yakınlarının (öğrencisi, çocuğu, eşi, komşusu vb.) madde kullanımından şüphe duyan kişilere madde kullanımına bağlı görülebilecek davranış, duygu durum ve fiziksel değişikler hakkında bilgi verilir.

Madde kullanımı olan kişilerde yaşanabilecek süreçler (şiddet, gasp, istismar vb.) konusunda bilgilendirme yapılır. Konu hakkında başvurabilecekleri diğer kurumlar (Emniyet Müdürlükleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Şubesi / Birimi, belediyeler) hakkında da bilgi verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.