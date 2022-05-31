Cansel Özyalçın kimdir? Sosyal medya fenomeni Cansel Özyalçın nereli, kaç yaşında? Türk influencer Cansel Özyalçın'ın yaşamı İngiliz Daily Star gazetesinin de radarına girdi. Dünyayı gezen Cansel Özyalçın 23 yaşında olmasına rağmen 2 şirket sahibi. Hayal edemeyeceği kadar para kazanmaya başlayan Cansel Özyalçın yaşamından kesintileri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Cansel Özyalçın'ın kim olduğu da son günlerde oldukça merak ediliyor.

Cansel Özyalçın kimdir? Sosyal medya fenomeni Cansel Özyalçın nereli, kaç yaşında? Türk influencer Cansel Özyalçın'ın yaşamı İngiliz Daily Star gazetesinin de radarına girdi. Dünyayı gezen Cansel Özyalçın 23 yaşında olmasına rağmen 2 şirket sahibi. Hayal edemeyeceği kadar para kazanmaya başlayan Cansel Özyalçın yaşamından kesintileri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Cansel Özyalçın'ın kim olduğu da son günlerde oldukça merak ediliyor.

Cansel Özyalçın henüz hayatının baharında olmasına rağmen girişimciliği ile 2 şirket sahibi konumunda. 23 yaşında olan Türk influencer Cansel Özyalçın genç yaşında rağmen hatırı sayılır bir gelir elde ediyor. Yaşantısından kesitleri sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Cansel Özyalçın, yurt dışında yaptığı tatillerle dikkatleri üzerine çekiyor. Türk influencer Cansel Özyalçın İngiliz basınında da geniş yer buldu.

Cansel Özyalçın kimdir?

Cansel Özyalçın Türk asıllı sosyal medya fenomeni ve iş kadınıdır. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Cansel Özyalçın Almanya'da büyümüştür. Cansel Özyalçın, henüz 20 yaşında iki şirket kurdu. Bu şirketlerinden hatırı sayılır gelir elde eden Cansel Özyalçın yurt dışı tatilleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

1,47 milyon sterlin değerinde şirketlere sahip olan Cansel Özyalçın, lüks yaşantısını, lüks tatillerini sık sın takipçileri ile paylaşıyor.

Cansel Özyalçın, sürekli yurtdışı seyahatlerine gittiğini, özellikle Dubai'de haftalarca gezdiğini ve bunları yaparken çok fazla para harcamadığını, genelde davetlere katıldığını söyledi.