Cansel Çördük kimdir? Cansel Çördük neden gündem oldu? Cansel Çördük ne paylaştı?

Cansel Çördük kimdir? Sosyal medya paylaşımından sonra tekrar gündeme gelen Cansel Çördük'ün kim olduğu merak ediliyor. İlk olarak bir Tv programıyla karşımıza çıkan Çördük, şimdilerde Amerika'da yaşıyor ve yaşantısıyla olay oluyor. Peki ama Cansel Çördük neden gündem oldu? Cansel Çördük ne paylaştı? İşte detaylar...

Sosyal medya paylaşımından sonra tekrar gündeme gelen Cansel Çördük'ün kim olduğu merak ediliyor. İlk olarak bir Tv programıyla karşımıza çıkan Çördük, şimdilerde Amerika'da yaşıyor ve yaşantısıyla olay oluyor. Peki ama Cansel Çördük neden gündem oldu? Cansel Çördük ne paylaştı? İşte detaylar...

Cansel Çördük kimdir?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu. Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.

Cansel Çördük neden gündem oldu?

Amerikay'ya taşınan Cansel Çördük şimdilerde gündem oldu. Çördük'ün paylaşımı sayesinde binlerce kişi sosyal medya hesaplarından bu durumu paylaştı. Cansel Çördük ne paylaştı?

Çördük'ün FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme videosu gündem olmasına sebep oldu. .