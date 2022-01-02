Canınız toprak yemek istiyorsa...

Demir vücudumuz için oldukça önemli bir mineraldir. Eksikliğinde anemi (kansızlık) dahi yaşanabilir. Vücudumuz demir eksikliğini bize bazı sinyaller vererek anlatmaya çalışır. Peki bu sinyaller neler? Demir eksikliği vücudumuzda nelere sebep oluyor? Sizler için araştırdık, detaylar haberimizde...



Demir, kırmızı kan hücrelerinin vücuda oksijen taşımasını sağlayan bir mineraldir. Büyük bir kısmı hemoglobin, miyoglobin pigmentlerinde bulunur. Vücudumuzun içerdiği demir miktarı 4-5 gram kadardır. Bu miktarın ise üçte ikisi kanda bulunur. Geriye kalan demir ise karaciğer, dalak ve kemik iliğindeki depolarda bulunur. Vücudumuzda demir eksikliği oluştuğunda bize bazı sinyaller verir.

Vücudumuzda demir eksikliği oluştuğunu nasıl anlayabiliriz?

Demir eksikliği kansızlığa neden olur. Vücudumuzda demir eksikliği oluştuğunda cilt rengimiz solmaya başlar.

Eğer canınız hiç olmadık şeyler çekiyorsa örneğin toprak yemek istiyorsanız vücudunuzda demir mineralini çok azalmış demektir. Bu durum genellikle hamilelerde görülür. Çünkü hamilelik döneminde kadınların birçoğunun vücudunda demir minerali azalır. Bu yüzden de toprak, buz, kar gibi sıra dışı şeyler yeme isteği ortaya çıkar. Eğer siz de böyle sıra dışı şeyler yemek istiyorsanız mutlaka doktora başvurmalısınız.

Demir minerali vücudumuzda eksik olursa, kanımız oksijeni yeterince taşıyamaz. Bu yüzden de vücudumuz ihtiyaç duyduğundan daha az oksijenle idare etmeye çalışır. Bu da tüm hücrelerimizi olumsuz etkiler ve her zamankinden çok daha güçsüz düşer, sürekli yorgun ve halsiz hissederiz.

Merdiven çıkmak gibi efor sarf edilmesi gereken aktiviteler yaparken nefes nefese kalıyorsanız vücudunuzda demir minerali eksik olabilir. Çünkü demir eksikliği, kanın oksijen taşıma kapasitesini olumsuz etkiler. Efor sarf ettiğimiz zaman vücudumuz daha çok oksijene ihtiyaç duyar. Hücrelerimiz bu oksijeni bulamayınca, beynimiz oksijen sağlamak için bizi daha hızlı nefes alıp vermeye zorlar.

Oksijen yetersizliği kalbimizi de olumsuz etkiler. Çünkü kalbimiz, yetersiz oksijenle baş etmek için kanımızı çok daha hızlı bir şekilde vücutta dolaştırmaya çalışır. Bu da kalp çarpıntıları ve göğüs ağrıları yaşamamıza neden olur.

Beynimiz sağlıklı bir şekilde çalışmak için bol miktarda oksijene ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacı karşılanmadığında da konsantrasyon bozukluğu başta olmak üzere birçok farklı problem yaşarız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.