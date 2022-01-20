Canım Annem dizisi konusu ne? Canım Annem oyuncuları kim? TV8'de yeni bir dizi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni diziler ile 2022'ye iddialı girmek isteyen TV8'de yapımcılar hafta içi günlük yayınlanacak Canım Annem dizisinin çekimlerine başladı. Dizinin ilk fragmanı da yayınlandı. Dizi hayranları Canım Annem'in konusunun ne olduğunu ve oyuncularının kimler olduğunu araştırmaya başladı. Dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. İşte Canım Annem dizisine ilişkin detaylar...

Canım Annem dizisi konusu ne? Canım Annem oyuncuları kim? TV8'de yeni bir dizi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni diziler ile 2022'ye iddialı girmek isteyen TV8'de yapımcılar hafta içi günlük yayınlanacak Canım Annem dizisinin çekimlerine başladı. Dizinin ilk fragmanı da yayınlandı. Dizi hayranları Canım Annem'in konusunun ne olduğunu ve oyuncularının kimler olduğunu araştırmaya başladı. Dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. İşte Canım Annem dizisine ilişkin detaylar...

TV8 bir iddialı yapımını daha izleyicisinin karşınsa çıkarmaya hazırlanıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 2022 yılına iddialı girmek için yeni projelere start verdi. Günlük dizi olarak ekranlara gelecek olan Canım Annem dizisi de kanalın değer verdiği projeleri arasında yer alıyor. Özellikle gündüz kuşağı ile akşam kuşağı arasında seyircilere alternatif olması beklenen dizinin konusu ve oyuncuları da merak ediliyor.

Canım Annem dizisi konusu ne?

Canım Annem dizisi günlük olarak yayınlanacak dram türünde bir dizidir. Dizide ikiz kardeşlerin yaşam hikayeleri ekranlara yansıtılacak. Anne sevgisi ve anneye olan ihtiyaç dizinin ana konusu olacak.

Canım Annem oyuncuları kim?

Canım Annem dizisinde birbirinden usta isimler yer alacak. Dizi konusunun yanında genç ve yetenekli oyuncu kadorusu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Erol Gedik, Selin Sezgin, Özlem Savaş, Faruk Pakiş, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Kayra Zabçı, Emin Önal, Funda Eskioğlu, Jülide Güven, Yavuz Pekdiker, Belma Mamati, Nihan Tüfekçioğlu, Metin Yıldırım, Cansın Mısırlı ve Gece Işık Demiral oynayacak.

Selin Sezgin kimdir?

Canım Annem dizisinde rol alan Selin Sezgin'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

Selin Sezgin 20 Haziran 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Selin Sezgin Türk dizi ve film oyuncusudur. Türk drama dizisi Elif'teki Melek rolüyle uluslararası üne sahip olmuştur.

2006 yılında Zeytinyağlı Yiyemem Aman filmindeki Emine rolüyle oyunculuk kariyerine başlayan Selin Sezgin son olaran TV8'de yayınlanan Canım Annem dizisinde başrolde yer alıyor. .