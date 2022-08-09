Caner Torunoğulları Kimdir?

Caner Torunoğulları, dünyaca ünlü Orka Hotels grubunun yönetim kurulu üyesidir. 10 Eylül 1990 yılında doğan, Hollanda’nın Denbosch şehrinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini doğduğu yer alan Hollanda’da tamamladıktan sonra Amerika’da yüksek öğrenimini alarak Türkiye’ye geldi.

Orka Hotelleri İle Otelciliğe Yeni Bakış!

Orka Hotelleri, 21 farklı şube ile dünyanın farklı yerlerinde hizmet sunan hotel gruplarıdır. Hotel anlayışının yanında hizmet alanında ve inşaat projelerinde yer alan firma hızla başarı basamaklarını tırmanarak günümüzdeki popülaritesine ulaştı.

Caner Torunoğulları ve diğer yönetici üyeler ile beraber büyümeye devam eden firma, günümüzde hem ülkemizde Ege ve Kars'ta hem de dünya çağında Dubai ve Londra'da inşaatlarına devam ediyor.

Çok farklı alanlarda yönetim kurulu üyesi olan, merkezi Belçika olan Simtronic B.V. firmasının yönetim kurulu üyesi olarak da hizmet vermeye devam ediyor.

Caner yalnızca oteller ile ilgili değil genç iş adamları ve dış ekonomik ilişkiler konusunda da prestijli bir yere sahiptir. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) içerisinde yönetim kurulu üyesi olan, Dış ekonomik İlişkiler Kurulu içerisinde ise üye olarak yerini alıyor.

Kısa sürede dilediği başarıya ulaşan, bilgi ve tecrübesi ile farklı birçok alanda hizmet veriyor. Daha birçok başarının altında imzasını göreceğimiz bu kişinin dünya üzerinde duyulmuş bir adı bulunuyor.