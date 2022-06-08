Canan Karatay: Türkiye'de herkes kısır
Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında 'Herkes hasta. Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır' dedi.
2022-06-08 13:07:57
Prof. Dr. Canan Karatay, Tvnet'ten Asuman Uğur'un sorularını yanıtladı. Dünya nüfusunun ve Türkiye'nin yaşlanmasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Canan Karatay şu ifadeleri kullandı:
Hanımlarımız, erkeklerimiz hepsi haşimato. Bu memlekette haşimato pandemisi var. Bu memlekette obezite pandemisi var. Bu memlekette diyabet, kanser pandemisi var. Hiç konuşulmuyor. Esas bunlar insanları öldürüyor. İnsanların ölümünün sebebi bunlar. Şeker ve obezite."
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