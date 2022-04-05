Yayınladığı kitaplarda yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Canan Karatay, 2,5 yıl aradan sonra Fox TV ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Gün programına konuk oldu. İşte Canan Karatay'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilinmeyenler...

Canan Karatay'ın hayatı ve kariyeri araştırmaya konu olmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Canan Karatay, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara geldi. Peki, Canan Karatay kimdir kaç yaşında? Canan Karatay hayatı ve kitapları nelerdir?

Canan Efendigil Karatay 2 Mart 1942 yılında Elzaığ'da dünyaya gözlerini açtı. Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı

Lise eğitimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamladı. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini bitirdi. 1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz Hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı. Karatay, görevini Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde sürdürmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Karatay'la evlidir.

Kitapları

Karatay Diyeti Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si, HAYY KİTAP, 2011 ISBN 9786054325481

Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık, HAYY KİTAP, ISBN 2012 9786054325726

Karatay Mutfağı Kalıcı Kilo Verdiren Yemek Tarifler, HAYY KİTAP, 2012 ISBN 9786054325849

Karatay Diyeti'yle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi, HAYY KİTAP, 2013 ISBN 9786055181383

Anne Adayları ve Hamileler İçin Karatay Diyeti, HAYY KİTAP, 2015 ISBN 9786059841061

Gerçek Tıbbın 10 Şifresi, HAYY KİTAP, 2018 ISBN 9789752477759

Karatay Diyeti'yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var! HAYY KİTAP, 2018 ISBN 9786055181154

İlk kitabı Nisan 2011'de "Karatay Diyeti" ismiyle çıkmıştır. Daha sonra Kasım 2011 "Karatay Diyetiyle Yaşam Boyu Sağlık", Mayıs 2012 "Karatay Mutfağı", Şubat 2013 "Karatay Diyetiyle Obezite ve Diyabete Çözüm Var!" ve son olarak Ekim 2013'te "Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi" isimli kitapları yayınlanmıştır. .