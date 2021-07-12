Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi kimdir? Neden gözaltına alındı? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşinin gözaltına alındığı bildirildi. Gelişmelerden sonra vatandaşlar Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşinin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi kimdir? Neden gözaltına alındı? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşinin gözaltına alındığı bildirildi. Gelişmelerden sonra vatandaşlar Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşinin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi kimdir?

Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi 41 yaşındaki C.Ş. Ordu'da bir hastanede yönetici olarak göev yapıyordu. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan C.Ş. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Canan Kaftancıoğlu kimdir?

Canan Kaftancıoğlu 3 Şubat 1972 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Canan Kaftancıoğlu Türk tabip ve siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil tabibi olarak görev yaptığı dönemde meslektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001'de evlendi. Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu çocuk tabibi Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlidir. Çağım Işık isminde bir kızı vardır.

2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise İl Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018'de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçildi.

Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açıldı.

Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'ndaki 1,5 saatlik konuşmasında Atatürk'ü üç kez "Gazi Mustafa Kemal" olarak anması üzerine TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." cevabını vermişti. Bu olay gündem olmuş ve parti içindeki tartışmalarda Kaftancıoğlu hedef olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.