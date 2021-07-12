DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Abdüllatif Şener: Erdoğan’ın önünü Baykal açmadı
Küresel piyasalarda doğal gaz fiyatları artıyor
Ferrari 458 Spider fiyatı ne kadar? Tosuncuk'un Ferrarisi kaç para?
Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
Sümela’da restorasyon atıkları dereye dökülmüş
Sedat Peker'e yönelik yeni operasyon: 15 gözaltı
Sosyal medyada hatalı çıkış yapmamak için...
Belçika'da korkutan gelişme!
İşsizlik rakamları açıklandı
'Kadınsın yapamazsın' dediler, 59 yaşında başardı
Kilise duvarının üzerinde oynayan şüpheliler gözaltına alındı
Ucuz otobüs bileti nerede satılır? Ucuz otobüs bileti nasıl, nereden alınır?
Haziran ayı konut satışı ayrıntıları açıklandı
28 Şubat darbecilerinin 'goygoy'cuları nerede?
Kadıköy'de skandal görüntü!

TIMETURK / GENEL / Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranan kardeşi C.Ş., Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

40 Dakika Önce
2021-07-12 12:10:32
Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranan kardeşi C.Ş., Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak' suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş., Fethiye'de kaldığı evde, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyleyen C.Ş., bugün Fethiye Adliyesi'ne sevk edilecek.

KAFTANCIOĞLU SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Basında yer alan C. Ş. haberleri hakkında (Ağabeyim Can Şahin'le karıştırılmaması ricasıyla) Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur ancak annesinin, babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur. Ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için, başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir. Saygılarımla."

abeba36e28eb03c387fe26cfc75016c0

canan-kaftancioglunun-kardesi-gozaltina-alindi_9950_dhaphoto2

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH