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TIMETURK / GENEL / Çanakkele Köprüsü hatıra parası nasıl alınır? Çanakkale hatıra parası nasıl sipariş edilir?

Çanakkele Köprüsü hatıra parası nasıl alınır? Çanakkale hatıra parası nasıl sipariş edilir?

18 Mart Çanakkale Zaferi gününde, Asya ile Avrupa yakalarını birkez daha bağlan yeni köprü Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile açıldı. Açılışının anısına 1915 Çanakkale Köprüsü temalı hatıra paralar basıldı. Haberi duyan vatandaşlar, hatıra paraları nasıl satın alınabileceğini merak ediyor. Bizde sizler için araştırdık. Çanakkele Köprüsü hatıra parası nasıl alınır? Çanakkale hatıra parası nasıl sipariş edilir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-19 14:40:34
Çanakkele Köprüsü hatıra parası nasıl alınır? Çanakkale hatıra parası nasıl sipariş edilir?

Çanakkale Köprüsü hatıra parası sosyal medya platformu üzerinde birçok olumlu yorum aldı. Yaşanan bu etkileşimin ardından birçok vatandaş hatıra paraya nasıl ulaşabileceğini merak ediyor...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HATIRA PARASI NEREDEN ALINIR?

Avrupa ve Asya yakasını birkez daha birbirine bağlayan Çanakkale Köprüsü, sınırlı sayıda 1 Türk Lirası'nın arkasında yer alacak. Sınırlı sayıda 18 Mart 2022 günü tedavüle giren para online yada fiziki olarak satışa sunulacak. 5 milyon adet basılan Çanakkale Köprüsü silüeti olan 1 TL'ler, kısa sürede yayılacak. Çanakkale Köprüsü açılışı anısına basılan gümüş ve bronz hatıra paralar, Darphane Genel Müdürlüğü'nün emagaza.darphane.gov.tr internet sitesinde ve İstanbul Beşiktaş'taki genel müdürlük binasındaki mağaza ile vatandaşlar ile buluşacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HATIRA PARASI FİYATI NE KADAR?

Hatıra paralar, koleksiyonculara özel gümüş ve bronz olarak basıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü gümüş hatıra paralar 520 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 250 TL karşılığında sertifikalarıyla birlikte satışa sunulması bekleniyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HATIRA PARASI KAÇ ADET BASILDI?

2022 yılında 5 milyon adet basılması amaçlanan madeni 1 TL'ler, 5 bin adet olarak gümüş, 10 bin adet olarak da bronz olarak basıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, kişisel twitter üzerinden yeni 1915 Çanakkale Köprüsü temalı hatıra paralar için şunları söyledi;

"Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Martta bu güzellikle gözlerimizi açalım. 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için Darphane olarak basmış olduğumuz Hatıra Para ve Tedavül hatıra 1 TL."dedi.

Şuan için henüz Darphane ve Damga Matbaası internet sitesinde "1915 Çanakkale Köprüsü" hatıra paraları satışa çıkarılmadı. Ancak yakın bir zamanda hem online mağazalarda hemde fiziki mağazalarda yeni hatıra paranın yerini alması bekleniyor. 

ÇANAKKALE HATIRA PARASI SATIN ALMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

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