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Çanakkale kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi Çanakkale bayram namazı

Çanakkale kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kurban bayramı namazı en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 9 Temmuz Cumartesi Çanakkale bayram namazı saati...

3 Saat Önce
2022-07-01 16:09:47
Çanakkale kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi Çanakkale bayram namazı

Kurban bayramı namazı en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 9 Temmuz Cumartesi Çanakkale bayram namazı saati...

Çanakkale kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak olan kurban bayramı namazı Çanakkale'de 06.28'de idrak edilecek.

İlçelere göre 1-2 dakika fark yaşanabilir.

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