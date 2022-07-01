Çanakkale kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi Çanakkale bayram namazı
Çanakkale kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kurban bayramı namazı en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 9 Temmuz Cumartesi Çanakkale bayram namazı saati...
2022-07-01 16:09:47
Kurban bayramı namazı en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 9 Temmuz Cumartesi Çanakkale bayram namazı saati...
Çanakkale kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak olan kurban bayramı namazı Çanakkale'de 06.28'de idrak edilecek.
İlçelere göre 1-2 dakika fark yaşanabilir.
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