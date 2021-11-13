Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ne katılacak. Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tüm hızıyla devam ederken bölge halkı köprünün açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Bölge illerin ekonomisini ciddi oranda iyileştirecek olan Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Peki Çanakkale Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları ne zaman tamamlanacak?

Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ne katılacak. Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tüm hızıyla devam ederken bölge halkı köprünün açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Bölge illerin ekonomisini ciddi oranda iyileştirecek olan Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Peki Çanakkale Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları ne zaman tamamlanacak?

Çanakkale Boğazı üzerinden Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ilk köprü olma özelliği taşıyan Çanakkale Köprüsü'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çanakkle Köprüsü'nün son tablye montajı da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ne katılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olacak. Çanakkale Boğazı'nda yükselen köprü Asya ile Avrupa kıtalarını bir kez daha kara yoluyla birleştirecek. Köprüde araçların geçeceği yol tamamlanmak üzere. Zemini oluşturan 87 tabliyeden 81'inin montajı bitti. Kalan tabliyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 blok halinde köprüye yerleştirilecek. Köprünün bir an önce tamamlanıp açılmasını bekleyen bölge halkı Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur? gibi soruları sormaya başladı.

Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

Çanakakle Köprüsü'nün açılışi Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde yani 18 Mart 2022'de olması planlanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilmekte olan asma köprüdür. Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü olacaktır. Tamamlandığında, kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecektir. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır.

Çanakkale Köprüsü özellikleri

Lastik tekerlekli araçların geçebileceği köprünün orta açıklığı 2.023 m, toplam uzunluğu 3.563 m olacaktır. Bu orta açıklık uzunluğu ile köprü, Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır. Orta açıklığı cumhuriyetin 100. yılına atfen 2.023 metre olarak belirlenmiştir. İki çelik kulesi olan köprünün kule yüksekliği 318 metredir. Kule yüksekliği ise, Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı'nda 18 Mart 1915'te aldığı galibiyetine atıfla, üçüncü ayın on sekizinci günü anlamına gelecek şekilde, 3 ve 18 sayılarından oluşturulmuştur. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı.

Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olacak olan köprü, Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.