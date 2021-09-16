Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur? Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmaları son hızla devam ediyor. Çanakkale Köprüsü'ne her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Bölge ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak ve illerin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak Çanakkale Köprüsü'nin ne zaman açılacağı merak ediliyor.

Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur? Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmaları son hızla devam ediyor. Çanakkale Köprüsü'ne her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Bölge ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak ve illerin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak Çanakkale Köprüsü'nin ne zaman açılacağı merak ediliyor.

Yıllların hayali olan Çanakkale Köprüsü nihayet gerçeğe dönüyor. Çanakkale Köprüsü'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale üzerinden Asya ve Avrupa ilk kez birbirine bağlanmış oalcak. Bölge halkının da yapılmasını sabırrsızlıkla beklediği 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona geliniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı.

Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

Çanakkale Köprüsü özellikleri nedir?

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Lastik tekerlekli araçların geçebileceği köprünün orta açıklığı 2.023 m, toplam uzunluğu 3.563 m olacaktır. Bu orta açıklık uzunluğu ile köprü, Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Çanakkale Boğazı kaç dakikada geçilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları incelemek üzere yaptığı son ziyarette, köprünün hizmete açılmasıyla Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika gibi kısa sürede geçilebileceğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.