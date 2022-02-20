Çanakkale Köprüsü ne kadar olacak? Çanakkale Köprüsü ne kadar? Çanakkale Köprüsü geçiş garantisi var mı?

1915 Çanakkale Köprüsü önümüzdeki hafta cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Peki köprünün geçiş ücreti ne kadar olacak?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, planlanandan önce tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklama yaptı. 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde hizmete açılmasına karar verdiklerini açıkladı. Peki köprünün geçiş ücreti ne kadar olacak?

Projelerimiz devam edecek devam ediyor... Biz de ne kadar koyarsak, koymak zorundayız. İnşallah önümüzdeki hafta açılışa hep beraber şahitlik edeceğiz. Kore Cumhurbaşkanımız gelecekti, Başbakanları gelecek. Birçok ülkeye davet gönderdik.

Projenin bu bölgede bulunması ayrıca kıymetli. Yeni bir abide yükseldi. Çanakkale'ye yakışır ölçü ve simge rakamlarla tamamladık. 318 metrenin üzerine 16 metre üzerine Seyit Onbaşı'yı simgeleyecek şekilde çelik ayakları yükselteceğiz. Dünyada ilk kez en yüksek çelik ayaklı köprüsü. 318 metresi su seviyesinde yüksekliği, zemin altında ise 84 metrelik çalışma var.

Avrupa tarafında 45, Anadolu tarafında 35 metre toplamda suyun altında 84 metre yükseklik var. Toplamda 400 metrenin üzerine çıkıyor aslında. Kedi yolu var. Orada da yürümüştük. 162 bin km çelik tel uzunluğu, dünyayı 4 kez dolaşabiliyorsunuz. Kedi yolu çalışma için yapılmıştı, kaldırılacak.

177 bin ton çelik kullanıldı. Çeliğin dışında 223 metreküp beton kullanıldı. 25 bin nüfuslu bir şehir için kullanılan beton kullanıldı. 2 milyar 545 milyon euroluk bir proje. Yapım süresinin kısa olması da bir rekordur.

Özellikle pandemi sürecini biz fırsata çevirdik. Şantiyeleri izole ettik. İşleri daha da hızlandırdık. Onun da fırsatını kullanarak 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik.

TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRACAK?

Çanakkale Boğazı'nda alternatif bir geçiş yolu yok. Sadece feribot var. 1 saat feribot kalktığında 1 saat ile yarım saat arası sürüyor. Ama hiçbir zaman yarım saatte geçemiyorsunuz. Trafik sıkışıklığı, hele sisli havalarda zaten artık seyahat yok. Belki günler süren sıkıntılar yaşanıyor. Ama köprü bittiğinde tam 6 dakika. Zamanın kıymetini biliyorsunuz ayrıca can ve mal kayıpları biz bunların hepsini cebimize koyacağız. Hem ülke olarak hem vatandaş olarak kazanacağız.

KAZANÇ HESAPLAMASI YAPILDI MI?

2.545 milyar euro yatırım miktarı var. Üretime etkisi 3.617 milyar euro. Yıllık zaman tasarrufu 1.244 milyar TL. Yakıt olarak 1.44 milyar TL yıllık yakıt kazancı. Egzoz emisyonunda kazanç 26 milyon TL'dir. Toplamda 2.334 milyar TL yıllık ekonomiye katkısı olacaktır.

Egzoz emisyonunun azalımından dolayı 8 bin 264 ağaç tasarruf yapıyoruz. Kaza maliyetlerinin ortadan kaldırılmasından kazanıyoruz bunu. İşletme ve yapı modelini farklı bir finans modeliyle yaptık. Bugün projemiz bitti devletin kasasından 1 kuruş çıkmadı.

KÖPRÜNÜN ORTALAMA ÖMRÜ NE KADAR?

100 yıl kesin, belki de 200 yıldır. Köprüde en son teknolojidir.

KÖPRÜNÜN DEPREME MUKAVEMETİ NASIL?

Bu projeler ayakta kalacaktır. Olası afetlere ve depreme müdahaleler için kullanılacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu acil ulaşım yoludur. Bu proje de ayakta kalacak projelerden bir tanesidir.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ HAKKINDA

Bu projenin bir finans modeli vardır. Buraya yatırılan bir miktar var. Bunun üzerine her yıl eklenen işletme maliyetleri ve yurt dışı finans maliyetleri var. Biz bunu tabi ki vatandaşımıza yansıtırken en az yük ne kadar gelecekse ve maksimum araç hangi şekilde geçmesi gerekiyorsa bunu cumartesi günü açıklayacağız.

Feribotta saatlerce süren bir yolculuk için ortalama 100 lira ücret ödüyorsunuz otomobil için. Kişi başı da 6 lira ödüyorsunuz. Burada 6 dakikada bir geçiş süreci var. İnşallah önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız bunu açıklayacak.

Ayrıca biz simülasyonlar yapıyoruz. Maksimum araç hangi ücretle geçer onun araştırmasını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıklayacaktır.

Osmangazi Köprüsü 2 bin 900 metre uzunluğunda 184 lira ücret alıyoruz. Burası 4 bin 600 metredir. Makul bir şey çıkacaktır. Vatandaşa en az yük olacak bir bedel belirlenecektir. .