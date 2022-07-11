Çanakkale Köprüsü'nden bayramda kaç araç geçti? Kurban bayramında Çanakkale Köprüsü araç geçiş sayısı kaç? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kurban bayramı arifesinde Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçtiğine dair sayıyı açıkladı. İsmailoğlu ' 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı.' dedi.

Çanakkale Köprüsü'nden bayramda kaç araç geçti? Kurban bayramında Çanakkale Köprüsü araç geçiş sayısı kaç? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kurban bayramı arifesinde Çanakkale Köprüsü'nden kaç araç geçtiğine dair sayıyı açıkladı. İsmailoğlu " 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin önemli ulaşım projeleri hakkında detayları paylştı. Karaismailoğlu Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili kurban bayramı arifesinde araç geçiş sayılarını duyurdu.

Çanakkale Köprüsü'nden bayramda kaç araç geçti?

Karaismailoğlu açıklamasında şunları söyledi: "1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara otoyol ringinin tamamlanmasını sağlayacak Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun en önemli geçiş noktasını oluşturuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna, prestij projelerinden biri oldu. 'En'lerin, 'ilk'lerin ve rekorların projesi olarak, ülkemizin simge yapılarından birine dönüştü.

Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz kara yolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Tatil dönemlerinde Körfez'deki benzer görüntüleri Çanakkale'de de görüyorduk.

Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı. Ülkemize katma değer katan bu projemiz de tıpkı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi garanti karşılama oranlarını yakalayacak."