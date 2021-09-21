Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur? Çanakkale Köprüsü ücretli mi yoksa ücretsiz (bedava) mı?

Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru gelinirken vatandaşlar köprü geçiş ücretlerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Çanakkale Köprüsü'nden ilk defa Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolundan yürüyerek Asya'dan Avrupa yakasına geçti. Yapımı hızla devam eden ve 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretlerinin ne kadar olacağı merak konusu. Peki Çanakkale Köprüsü geçişleri ücretsiz olur mu?

Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru gelinirken vatandaşlar köprü geçiş ücretlerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Çanakkale Köprüsü'nden ilk defa Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolundan yürüyerek Asya'dan Avrupa yakasına geçti. Yapımı hızla devam eden ve 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretlerinin ne kadar olacağı merak konusu. Peki Çanakkale Köprüsü geçişleri ücretsiz olur mu?

Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı durmadan devam ediyor. Çanakkele Boğazı'ndan Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ilk köprü olma özelliğini taşıyan Çanakkale Köprüsü'nde Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliyelerin yerleştirme işlemi tamamladı. Kara yılu ile Asya'dan Avrupa'ya ulaşım hattının sağlandığı köprüde inşaat faaliyetleri devam ederken vatandaşlar köprü geçiş ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur?

Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022 olarak planlanıyor. Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerinin bu tarihe yakın bir zamanda belirlenecek. Henüz köprü geçiş ücretlerine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Çanakkale Köprüsü otomobille kaç dakikada geçilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları incelemek üzere yaptığı son ziyarette, köprünün hizmete açılmasıyla Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika gibi kısa sürede geçilebileceğini söylemişti.

Çanakkale Köprüsü özellikleri neler?

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Lastik tekerlekli araçların geçebileceği köprünün orta açıklığı 2.023 m, toplam uzunluğu 3.563 m olacaktır. Bu orta açıklık uzunluğu ile köprü, Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır.

Orta açıklığı cumhuriyetin 100. yılına atfen 2.023 metre olarak belirlenmiştir. İki çelik kulesi olan köprünün kule yüksekliği 318 metredir.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Kule yüksekliği ise, Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı'nda 18 Mart 1915'te aldığı galibiyetine atıfla, üçüncü ayın on sekizinci günü anlamına gelecek şekilde, 3 ve 18 sayılarından oluşturulmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.