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TIMETURK / GENEL / Çanakkale feribot iskelelerinde bayram tatili yoğunluğu

Çanakkale feribot iskelelerinde bayram tatili yoğunluğu

Çanakkale’de Kurban Bayramı tatilini, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirenler, boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde dörder kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

59 Dakika Önce
2021-07-15 12:51:54
Çanakkale feribot iskelelerinde bayram tatili yoğunluğu

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ÇANAKKALE'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilini, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirenler, boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde dörder kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

Kentte, bayramda feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk erken başladı. 9 günlük tatili, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştiren, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerden yola çıkanlar, boğazı geçebilmek için Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerine geldi. Burada feribot iskelesindeki araç kuyruğu 4,5 kilometre ilerideki Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Eceabat'taki feribot kuyruğu ise 4 kilometre mesafedeki Kilye koyuna kadar uzadı. Feribot sırası bekleyenler arasında gurbetçilerin de olduğu görüldü.

Boğazda yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan Gestaş firması, Gelibolu- Lapseki hattında 7, Eceabat-Çanakkale hattında 3, Kilitbahir-Çanakkale hattında ise 4 feribotla saatsiz sefer yapıyor. Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerindeki araç yoğunluğu nedeniyle karayolunda trafik kilitlendi. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için güzergahta devriye geziyor.

Bu arada, yoğunluğun yaşandığı Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot sefer yapıyor. Gestaş firması, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurup, filosundaki feribotlara ilave 2 feribot kiraladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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