Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Çanakkale 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı? Fırtınalı ve rüzgarlı hava pek çok ilimizde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çanakkale'de de lodosun etkisiyle rüzgar hızını artırdı ve kentte vatandaşlar oldukça güç anlar yaşadı. Çanakkale'de 30 Kasım Salı günü okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler 1 Aralık Çarşamba günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki yarın Çanakkale'de okullar açık mı, kapalı mı?

Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Çanakkale 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı? Fırtınalı ve rüzgarlı hava pek çok ilimizde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çanakkale'de de lodosun etkisiyle rüzgar hızını artırdı ve kentte vatandaşlar oldukça güç anlar yaşadı. Çanakkale'de 30 Kasım Salı günü okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler 1 Aralık Çarşamba günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki yarın Çanakkale'de okullar açık mı, kapalı mı?

Lodosun etkisiyle ülkemizde pek çok kentte rüzgar kuvvetli şekilde esmeye vaşladı. Bir çok kentte fırtına nedeniyel çatılar uçtu, ağaççlar köklerinden söküldü. Fırtına nedeniyle ne yazık ki can kayıpları da yaşandı.Çanakkele'de 29 Kasım'da başlayan fırtınalı hava nedeniyle 30 Kasım Salı günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmişti. Yer yer rüzgarlı havanın devam ettiği Çanakkale'de öğrenciler ve veliler 1 Aralık Çarşamba günü de okullar tatil edilir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Çanakkale 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı?

Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?

Çanakkale'de 1 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz net değil. Konuyla ilgili son kararı Çanakkale Valiliği söyleyecek. Valilik hava koşuluna bakarak karar verecek. Çanakkale'de 1 Aralık Çarşamba günü rüzgarlı havanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı?

Alınan son karara göre 1 Aralık Çarşamba günü Çanakkale'de eğitimlere devam edilecek. Çanakkale için 30 Kasım'da eğitime 1 gün ara verilmişti. 1 Aralık'ta okulların tatil edlidiğine dair henüz bir açıklama yok. Dolayısıyla öğrenciler 1 Aralık'ta okullarına devam edecek. 1 Aralık Çarşamba Çanakakle okul tatili ile igli gelişmelere Çanakakle Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Çanakkale 1 Aralık Çarşamba hava durumu

30 Kasım'da okullar tatil edilmişti

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları ve şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, bugün de devam edeceği hatırlatıldı.

Fırtınanın yer yer 100 kilometre hıza ulaşmasının beklediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.