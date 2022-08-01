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TIMETURK / GENEL / Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

3 Saat Önce
2022-08-01 13:44:49
Çanakkale'de orman yangını

Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi.

Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. .

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